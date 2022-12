David Valero y Ariadna Ródenas, ganadores de la Titan Desert de Arabia Saudí.

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas españoles David Valero (BH Templo Cafés), bronce en los Juegos de Tokyo 2020, y Ariadna Ródenas (Kenzasport) se han adjudicado este viernes la NEOM Titan Desert de Arabia Saudí, disputada del 6 al 9 de diciembre y en la que ambos han vestido el maillot de líderes de la general desde la primera etapa.

David Valero, actual número 1 de la modalidad de cross country olímpico, debutaba en una prueba de la Titan World Series para hacer un "entrenamiento de calidad" para la próxima temporada, pero ha controlado una prueba en la que Julen Zubero se impuso en la última etapa.

El ciclista granadino sufrió una caída en los primeros kilómetros que le ha obligado a recuperar tiempo con el grupo de cabeza, pero después impuso un ritmo que solo pudo seguir Julen Zubero. Ambos cruzaron la meta juntos, a siete minutos de sus perseguidores.

"Mira que he estado en muchos sitios, pero aquí el ambiente es insuperable. Me ha gustado mucho, lo he pasado muy bien y espero volver en otras ediciones", declaró Valero.

En categoría femenina, la ilicitana Ariadna Ródenas no ha dado ninguna opción a sus rivales y ha logrado su cuarta victoria en cuatro etapas. Ródenas añade la general de la NEOM Titan Desert de Arabia Saudí a un palmarés en pruebas Titan World Series que incluye la Titan Desert de Marruecos en 2021 y el dúo mixto de la Skoda Titan Desert de Almería en 2022.

Respecto a 2023, Ródenas anunció que hará "mucha Titan". "Sabía que tenía muchas posibilidades, pero no se puede dar por hecho, sobre todo en las pruebas por etapas. Por suerte, los cuatro días han ido sin percances. Estoy súper contenta. Si tengo que quedarme con una, intentaré repetir triunfo en Marruecos", manifestó la ilicitana.