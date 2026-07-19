David Valero y Marta Cano conquistan el Campeonato de España de XCO - RFEC

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jornada final del Campeonato de España de XCO de Arroyomolinos coronó un año más a David Valero mientras que Marta Cano irrumpió, como campeones nacionales en las pruebas élite masculina y femenina.

El granadino, que superó al joven Thibaut François, conquistó su undécimo Campeonato de España de XCO, una hazaña todavía más extraordinaria si se tiene en cuenta que esta fue su primera carrera de Cross Country olímpico de toda la temporada, centrado su calendario en el XCM, disciplina en la que recientemente se proclamó campeón de Europa. El podio lo comletó David Campos.

Por su parte, Marta Cano brilló igualmente pese a seguir teniendo edad Sub 23, siendo la más fuerte para reivindicarse como la gran esperanza del XCO femenino español, superando por algo más de un minuto a Estíbaliz Sagardoy. Tercera fue Natalia Fischer.