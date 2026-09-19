Dori Ruano y Ruiz Cabestany, homenajeados en la VIII Clásica Otero en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los exciclistas Dori Ruano y Peio Ruiz Cabestany han sido homenajeados en la octava edición de la marcha ciclodeportiva Clásica Otero, que se ha celebrado este sábado sobre 25 kilómetros por el centro histórico de Madrid y que se inscribe dentro de los actos por la Semana de la Movilidad Europea.

Dori Ruano, campeona del mundo en pista en Burdeos en 1998 y plata en Perth (Australia) en 1997 y bronce en el Mundial de contrarreloj de Lisboa en 2021, y Peio Ruiz Cabestany, que logró 23 victorias, una de ellas en el Tour y tres en La Vuelta, como profesional entre 1984 y 1994 en equipos como Orbea, Kas, ONCE y Euskadi, entre otros, fueron reconocidos por la Clásica Otero junto al abogado Antonio Lucio.

Presidente de Conama y profesor de movilidad sostenible y estrategias urbanas en la Escuela de Organización Industrial (EOI), Antonio Lucio fue el responsable de Medio Ambiente de la candidatura olímpica de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2012 y actualmente es miembro de la comisión de Sostenibilidad del Comité Olímpico Español (COE) y secretario general de la Asamblea de Madrid.

La Clásica Otero ha vuelto a reivindicar el uso de la bici como medio de transporte sostenible y ecológico. Con salida en el kilómetro cero de la Puerta del Sol, la marcha ciclodeportiva transcurrió por las calles más emblemáticas de la capital de España y atravesó el 'Circuito Enrique Otero' en la Casa de Campo.

"La Clásica Otero significa muchísimo, es una marca insignia. Me cuesta lo de los homenajes, pero estoy muy agradecido", apuntó Ruiz Cabestany antes de la prueba, para terminar hablando del ciclismo español actual. "Van saliendo corredores constantemente. Siempre estamos diciendo 'cuanto acabe Contador, cuanto acabe Alejandro Valverde...', pero siempre van saliendo ciclistas", recalcó.

"Otero fue mi primera bicicleta de los Juegos Olímpicos de 1992 y para mí representa mucho más que una clásica, es algo que va en el ADN. Otros años ha sido muy complicado estar, porque se solapaba con La Vuelta a España", señaló Ruano, que destacó que en los últimos cuatro años el ciclismo femenino español "ha subido como a la espuma". "Tenemos como campeona de La Vuelta a España a Paula Blasi, y eso está generando mucho efecto dominó en las mujeres", destacó.

La Clásica Otero constaba de una segunda jornada, este domingo, con salida y llegada en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo, y con un trazado circular de aproximadamente 100 kilómetros que incluía la subida al alto de la Cruz Verde. Sin embargo, ha sido aplazada sin fecha, que se comunicará "en las próximas semanas", debido a problemas técnicos, según anunciaron este martes los organizadores en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En ediciones anteriores, la Clásica Otero ha homenajeado al ciclismo femenino y a los exciclistas Ángel Arroyo, José Manuel Moreno, campeón olímpico en Barcelona'92, Marino Lejarreta, Julio Jiménez 'El Relojero de Ávila', José Luis Navarro, Anselmo Fuerte, Eduardo Chozas y, entre otros, el pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induráin.