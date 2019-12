Enric Mas: "Me gustaría hacer dos 'grandes' en 2020"

Publicado 19/12/2019 14:52:56 CET

ALCOBENDAS (MADRID), 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas dejó claro que "el líder" en su nuevo equipo, el Movistar Team, es Alejandro Valverde, y deseó "cumplir con las expectativas" puestas sobre él, que espera poder cumplir en su primer año el deseo de "hacer dos 'grandes'" porque tiene "una buena edad para hacerlo por primera vez".

"Eso de líder único... Aquí, el líder es Alejandro, que creo que es de los mejores corredores que ha tenido el equipo durante estos 40 años. El líder es él", advirtió Mas tras la presentación este miércoles del equipo.

Sin embargo, el murciano tiene como objetivos principales los Juegos y el Mundial, y eso dejará más margen tanto a él como a Marc Soler, con el que tiene "muy buena amistad". "Creo que eso va a marcar un poco, el ser dos corredores que se llevan tan bien puede hacer un poco diferencia respecto a otros", confesó.

"Espero cumplir las expectativas, para mí es un todo un orgullo estar aquí. La adaptación ha sido muy fácil y todos me han abierto las puertas de la mejor manera posible", añadió el balear, feliz del ambiente reinante. "El equipo ha cambiado y espero que para bien. Aparte de corredores y compañeros de equipo, creo que somos, no amigos íntimos, pero sí un poco más que compañeros. El rollo que hay en este familia es impresionante", reiteró.

Mas aún no sabe si será el jefe de filas en el Tour de Francia, pese a que Valverde no vaya a competirlo por la cercanía con Tokio. "Aún no sabemos el calendario y si voy al Tour, ojalá. Me gustaría hacer dos 'grandes' este año, 25 años creo que es una buena edad para que el que viene sea el primer año que doble", afirmó.

En este sentido, no esconde que si corre el Tour, "a lo mejor", está "reventado" para la Vuelta, y tampoco sabe si sería mejor hacer Tour o Giro. "Los dos son muy duros y diferentes, pero para llegar bien a la Vuelta da igual si haces una u otra. Si hago las dos intentaré llegar al máximo nivel en ambas", indicó el nuevo fichaje de la escuadra 'telefónica'.

También le gustaría estar en el equipo olímpico. "Me encantaría. Es verdad que los Juegos son cinco días después de que acabe el Tour, es como si fuera la Clásica de San Sebastián, pero con cambio horario, que lo hace más complicado", admitió.

Finalmente, el ciclista español no teme a rivales como el Jumbo-Visma y el INEOS. "Tienen muy buenos equipos, económicamente son un poco más fuertes, pero nosotros, con la familia que hay aquí, nos irá muy bien", sentenció.