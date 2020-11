Enric Mas: "Para mí ha sido un desastre, pero una lección para el futuro"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) reconoció su mala actuación en la contrarreloj de este martes de la decimotercera etapa de La Vuelta, que le aleja de las opciones de pelear por el triunfo y por el podio, aunque quiso ver el lado positivo y que le pueda servir como "una lección para el futuro".

"Para mí hoy ha sido un desastre. No encontraba ritmo, no encontraba buena posición encima de la bici de crono,... Es lo que tiene este deporte, hay días buenos y días malos. No ha sido la mejor etapa para mí, pero sí ha sido un día para aprender, una lección para el futuro que seguro en los próximos años nos servirá para bien", comentó Mas tras la etapa en declaraciones facilitadas por su equipo.

El balear se queda ya a más de tres minutos del líder Primoz Roglic (Jumbo-Visma), y a 2:36 del podio que ahora cierra Hugh Carthy (EF), pero sólo pienda "en descansar". "A partir de mañana, hablaremos entre nosotros cómo plantear el desarrollo de las próximas etapas, cómo enfocar esta última semana de La Vuelta e intentar seguir peleando por ese podio", sentenció.