El eritreo Natnael Tesfatsion, primer africano en el Movistar Team

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El campeón nacional de Eritrea, Natnael Tesfatsion, de 25 años, ha fichado por el Movistar Team procedente del Lidl-Trek y se convertirá en el primer corredor africano del equipo de Eusebio Unzué en sus casi cinco décadas de historia en el curso de 2025, según anunció este jueves el conjunto telefónico en un comunicado.

"Tuve la oportunidad de conocer mejor al equipo este año en Australia durante el Tour Down Under y me dejaron muy buena impresión", explicó Tesfatsion, quien disputó el pasado domingo los Mundiales de ruta en Zürich.

"Son un equipo fuerte, con un gran ambiente, y tengo ganas de aportar mi esfuerzo y seguir mejorando resultados. Me considero un ciclista con potencia para subidas cortas y con una buena punta de velocidad, y quiero seguir explotando esas cualidades. Ojalá el año que viene pueda lograr mi primera victoria en el WorldTour; este año me quedé cerca, cuando fui 2º en la Cadel Evans Road Race, así que ojalá pueda devolver la confianza que Movistar Team está depositando en mí con buenos resultados", añadió.

Destacado en su etapa como sub-23, logró esperanzadores resultados para las estructuras de Qhubeka (2019-20) y Androni (2021-22), como dos generales en el Tour de Ruanda o podios en las italianas Adriática Ionica Race y Giro dell'Appennino.

En su adaptación al WorldTour ha sido, además de segundo en la clásica de Geelong, tercero el año pasado -tras Julian Alaphilippe y Richard Carapaz- en una etapa del Critérium du Dauphiné. Es el actual campeón nacional de Eritrea, bandera que lucirá junto a la 'M' en el pecho en 2025.