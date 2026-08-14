Esteban Sánchez está "estable dentro de la gravedad" tras su duro accidente en Budapest

Esteban Sánchez, durante una competición. - RFEC

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista madrileño Esteban Sánchez está "estable dentro de la gravedad", transcurridas ya las primeras 72 horas desde el duro accidente que sufrió el pasado 11 de agosto durante una prueba CL2 celebrada en Budapest (Hungría), permaneciendo hospitalizado desde entonces.

Así lo indicó este viernes la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) en su página web. "Los servicios sanitarios presentes en la competición actuaron de inmediato para atender y estabilizar al ciclista antes de proceder a su traslado a un centro hospitalario de Budapest. Sus padres se desplazaron hasta la capital húngara esa misma tarde para acompañarle", describió la RFEC en su nota de prensa.

"Horas después viajaron también a Budapest el seleccionador nacional, Juan Peralta, y el psicólogo de la Federación Española con el objetivo de permanecer junto a la familia y prestarle todo el apoyo necesario en estos difíciles momentos", subrayó el mismo comunicado.

Por último, la RFEC trasladó a Esteban "sus mejores deseos para su evolución y recuperación", y luego expresó "todo su cariño, apoyo y plena disposición a sus familiares y amigos". "Por su parte, la familia de Esteban quiere agradecer profundamente todas las muestras de cariño y apoyo recibidas durante estos días", concluyó el texto de prensa.