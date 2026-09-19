Evenepoel y Vollering, rivales a batir por el arcoíris en las contrarrelojes del Mundial de Montreal

Remco Evenepoel - Jasper Jacobs / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Remco Evenepoel tratará de defender este domingo su título élite masculino de contrarreloj en los Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta, que se celebran en Montreal (Canadá) y que están marcados por la ausencia del esloveno Tadej Pogacar, mientras que la española Paula Blasi buscará coronarse en una prueba femenina en la que la neerlandesa Demi Vollering y la suiza Marlen Reusser, vigente campeona, se presentan como grandes favoritas.

Las pruebas élite de contrarreloj abrirán el programa en Montreal, que ya organizó el Mundial en 1974, año en el que el campeonato salió por primera vez de Europa. La ausencia del esloveno Tadej Pogacar, campeón mundial de ruta en 2024 y 2025 y que se lesionó durante La Vuelta, abrirá la terna de aspirantes al título.

La crono presentará un recorrido prácticamente llano, con 220 metros de desnivel positivo a lo largo de 39,2 kilómetros. Evenepoel, doble campeón olímpico, se erige como el principal favorito a revalidar el título de campeón que logró en las tres últimas ediciones de la prueba (2023, 2024 y 2025) y seguir portando el maillot arcoíris.

El perfil de la carrera, eso sí, abre la puerta a las opciones del italiano Filippo Ganna o del suizo Stefan Küng, ganador de la contrarreloj de la etapa 18 de La Vuelta 2026, así como del mexicano Isaac del Toro, que el pasado fin de semana ganó el Gran Premio de Canadá en un recorrido semejante al mundialista.

Antes de la prueba masculina, se disputará la femenina en el mismo recorrido, con la vigente campeona mundial, la suiza Marlen Reusser, dispuesta a defender su corona frente a la favorita de la carrera en ruta, la neerlandesa Demi Vollering, y la actual campeona Sub-23, la británica Zoe Bäckstedt, a las que se impuso en el pasado Tour de Francia.

Entre los españoles, Paula Blasi, vigente campeona de La Vuelta a España, y Mireia Benito, cuatro veces campeona de España de la modalidad, son las principales opciones del combinado nacional en la crono, con Iván Romeo y Pablo Castrillo buscando dar la sorpresa entre los hombres.