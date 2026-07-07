Los fugados Træen y Pedersen se llevan el amarillo y la etapa del Tour en Foix

El ciclista danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha ganado este martes la cuarta etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Carcassonne y Foix sobre 181,9 kilómetros

El ciclista danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha ganado este martes la cuarta etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Carcassonne y Foix sobre 181,9 kilómetros - TOUR/A.S.O.

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El ciclista danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha ganado este martes la cuarta etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Carcassonne y Foix sobre 181,9 kilómetros, al imponerse con absoluta claridad a sus compañeros de fuga en un esprint que no fue tal, con el español Raúl García Pierna (Movistar Team) tercero y con el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility) situándose como nuevo líder de la general provisional.

La etapa estuvo marcada por la nutrida escapada en la que se metieron cuatro españoles, entre ellos los dos representantes del Movistar Team Pablo Castrillo y Raúl García Pierna, que una vez seleccionada esa fuga fueron dos de los protagonistas en los últimos kilómetros con sus ataques.

Pero sin duda el gran protagonista del día, más allá del ganador de etapa, es el noruego Torstein Træen, que en su segunda participación en el Tour de Francia, y tras ser noveno en la general de La Vuelta 2025, se pone líder con un jugoso margen de casi 8 minutos sobre los grandes favoritos.

La victoria se decidió entre los supervivientes de una numerosa escapada que terminó haciendo buena su aventura después de que el pelotón de los favoritos, encabezado por UAE Team Emirates-XRG y Team Visma | Lease a Bike, renunciara a la persecución al comprobar que ninguno de los hombres de cabeza suponía una amenaza inmediata para la lucha por el Tour. La renta de los fugados llegó a superar los 12 minutos y les permitió disputarse tanto la etapa como el maillot amarillo.

Porque en el grupo delantero sobresalió el trabajo del noruego Torstein Træen, muy pendiente de consolidar una ventaja suficiente para asaltar el liderato de la clasificación general, mientras que Lidl-Trek jugó sus bazas con hasta tres corredores. Los ataques se sucedieron en los últimos 15 kilómetros, con un muy combativo Pablo Castrillo (Movistar Team), que lanzó varias ofensivas y fue designado el corredor más combativo de la etapa, y con Raúl García Pierna (Movistar Team), que también probó fortuna.

Así, la resolución quedó para un reducido esprint en el que Mads Pedersen impuso con claridad su enorme punta de velocidad para sumar la 61ª victoria de su carrera profesional y la tercera en el Tour de Francia, tras las logradas en las ediciones de 2022 y 2023.

Su compañero, el estadounidense Quinn Simmons, firmó el doblete para el Lidl-Trek y el español Raúl García Pierna firmó un brillante tercer puesto, mientras que Træen cruzó la meta octavo, suficiente para enfundarse el maillot amarillo. Pablo Castrillo terminó décimo después de una etapa muy activa.

La clasificación general da ahora un vuelco. Træen lidera la ronda francesa con el estadounidense Sean Quinn (EF Education-EasyPost) segundo, mientras que el checo Mathias Vacek (Lidl-Trek) es tercero a 3:50. Entre los grandes favoritos, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) cae a la cuarta plaza, a 7:53 del nuevo líder, con Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) quinto al mismo tiempo que el esloveno. Juan Ayuso (Lidl-Trek) ocupa la novena posición, a 8:20, Pablo Castrillo asciende hasta la vigesimocuarta (+11:22) y Raúl García Pierna se sitúa vigesimoquinto (+11:34).

Este miércoles el Tour afrontará su quinta etapa, de 158,3 kilómetros entre Lannemezan y Pau, en un terreno propicio para una nueva escapada o, si los velocistas hacen que sus equipos impriman una alta velocidad, perfecta para una volata masiva pese a la Cote de Baleix (3ª categoría, 1,3 kilómetros al 7,5 por ciento) que podría ser un obstáculo para esos 'esprinters' más grandes.