García Cortina: "No tenía pensado entrar en el esprint"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El corredor español Iván García Cortina (Movistar Team) afirmó que "no tenía pensado entrar en el esprint", tras acabar cuarto en la decimotercera etapa del Tour de Francia, con meta en Carcassonne y en la que el británico Mark Cavendish igualó los 34 triunfos en la ronda francesa del belga Eddy Merckx.

"He estado trabajando para Enric, protegiéndolo del viento y sinceramente no tenía pensado entrar al esprint ni nada, pero estos días me he mantenido ahí cerca, rondando y, si surgía la opción, había que empujar al máximo", comentó en la meta.

García Cortina explicó que "si se abría una puerta" como la de esta etapa "había que intentar aprovecharla". "Cuando vine al Tour sabía a lo que venía, que era para trabajar para nuestros líderes y desde Tignes arrastro un catarro a consecuencia del frío que me viene afectando y hoy en la primera parte de la etapa iba pensando en bajarme. Casi me iba quedando del pelotón cuando se hacía la primera fuga y pensaba: 'Si voy así, no aguanto 220 km'. He conseguido darle la vuelta al cuerpo y así salieron las cosas", desveló.

Sobre los objetivos para lo que queda de Tour, el pupilo de Eusebio Unzué dijo que, en lo personal, está deseando que se le vaya el "maldito resfriado" para volver a intentar un triunfo de etapa. "La moral con Enric está bien. Tuvo un día malo en el Mont Ventoux, pero ojalá ese minuto y medio sea el peor día del Tour y las cosas le vayan bien en lo que queda. Con él seguiremos luchando", advirtió.