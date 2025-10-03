Gianni Bugno recibirá una condecoración de parte de la Asociación de Exciclistas Asturianos

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exciclista italiano Gianni Bugno, una de las figuras destacadas de los años 90, será condecorado el próximo viernes 7 de noviembre por la Asociación de Exciclistas Asturianos en un acto que se llevará a cabo en el Restaurante Peña Mea de la localdiad de Llanera.

"En la celebración de esta XXXII cena-gala anual de la Asociación, uno de los ciclistas italianos de más carisma de todos los tiempos y figura destacada del ciclismo mundial del Siglo XX, Gianni Bugno, será condecorado con la insignia de oro de la Asociación", anunció la agrupación.

Bugno fue uno de los mayores rivales de Miguel Indurain en los primeros Tour de Francia, aunque nunca consiguió vestirse de amarillo en los Campos Eliseos. Cosechó multitud de triunfos en carreras de un día y por etapas, destacando el Giro de Italia de 1990 y los Campeonatos del Mundo de 1991 y 1992. Otro de sus grandes hitos es que consiguió ganar etapas en las tres grandes vueltas, logrando imponerse dos veces en la mítica cima francesa de Alpe d'Huez.

Además, "siempre destacó por la caballerosidad y su clase encima de la bicicleta, como en la victoria obtenida en 1998, en una etapa de la Vuelta a España donde atacó con un demarraje seco que puso en pie a toda la audiencia española con una memorable llegada a Canfranc", concluyó el comunicado de la Asociación.