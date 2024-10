Ibon Ruiz y Mikel Retegi renuevan hasta 2026 con el equipo Kern Pharma

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas españoles Ibon Ruiz y Mikel Retegi han renovado este jueves su contrato con el equipo Kern Pharma, que seguirá contando con ambos en sus filas durante las dos próximas temporadas, según anunció el equipo español en un comunicado.

Ambos ciclistas renuevan con el equipo hasta 2026 y continuarán ligados a la estructura que les ha visto crecer con el objetivo de seguir mejorando y aportar trabajo y resultados.

El manager general del equipo Kern Pharma, Juanjo Oroz, afirmó que son dos corredores que están "a la altura del nivel" que ha cogido el equipo y que "encarnan a la perfección" los valores que defienden en el Equipo Kern Pharma.

Por su parte, Ibon Ruiz se mostró "muy feliz" con esta renovación y con ganas de dar "lo mejor" de él y ver hasta dónde puede llegar tanto de la mano del equipo. "Este año he sido constante y he podido alcanzar una buena regularidad que me ha permitido llegar en buena condición hasta las últimas competiciones", señaló.

Finalmente, Mikel Retegi comentó que de cara al año que viene quiere continuar aportando su "granito de arena y ayudar" a sus compañeros. "Creo que es una labor que se me da bien y para la que estoy capacitado", concluyó.