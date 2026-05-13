Igor Arrieta se viste de héroe en el Giro para sumar la primera victoria española

El ciclista español Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) celebra la victoria de etapa en el Giro de Italia 2026. - LAPRESSE

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) se llevó de forma épica este miércoles la quinta etapa del Giro de Italia 2026, de 203 kilómetros entre Praia a Mare y Potenza, al sobreponerse a una fuerte caída en los últimos kilómetros y pese a equivocarse de trazado para sumar la primera victoria española de esta edición por delante del portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), quien se convirtió en nuevo líder.

El perfil de esta jornada invitaba a posibles emboscadas por el terreno escarpado. Aunque la etapa tan solo contaba con dos puertos puntuables a lo largo del recorrido, el pelotón afrontaba un continuo sube y baja, especialmente en los últimos 60 kilómetros, que incrementó la dureza con la climatología desde el inicio en Praia a Mare.

El frío y la lluvia fueron los protagonistas en todo momento provocando que en los primeros kilómetros se produjeran pocos movimientos en la búsqueda de formar la fuga. No fue hasta pasada la primera hora de carrera cuando se asentó la escapada compuesta por un numeroso grupo en cabeza entre los que se encontraban Afonso Eulálio, Igor Arrieta, Einer Rubio (Movistar Team) y Thomas Silva (XDS Astana Team) --hasta este martes líder de la 'Corsa Rosa'--.

La escapada hizo camino bajo el intenso diluvio, pero en todo momento controlada por un pelotón que no dejó que la distancia llegara a los tres minutos. El portugués del Bahrain-Victorious era el ciclista más peligroso a un minuto y once segundos de la 'maglia rosa' del Giulio Ciccone (Lidl-Trek), por lo que la amenaza era real.

Y justo cuando la carrera se adentraba en esos últimos 60 kilómetros, Arrieta lanzó su ataque en solitario. El joven corredor español conseguía marcharse ante la mirada de sus compañeros de fuga. Sin embargo, el portugués, que tenía entre ceja y ceja hacerse con el liderato, arrancó y consiguió coronar junto al corredor de UAE Team Emirates-XRG.

Hubo entendimiento entre los dos y, a base de relevos, consolidaron la ventaja. Así entraron en los compases finales de la etapa en la que los infortunios se sucedieron. Primero fue para el español a falta de 13 para meta cuando en una curva en descenso se fue al suelo. Arrieta se subió rápidamente a la bicicleta para dar caza al luso que unos kilómetros después también besaba el suelo.

Ya de nuevo los dos juntos en cabeza afrontaron los últimos cinco kilómetros, pero la mala suerte se volvió a apoderar del español. Arrieta se equivocaba de carretera en una bifurcación en lo que parecía ser el final del sueño por hacerse con la victoria parcial.

Sin embargo, el navarro no cejó en el intento y continuó con un ritmo fuerte para ir reduciendo poco a poco la distancia con un Eulálio que ya saboreaba el triunfo de etapa. Las fuerzas del portugués se minimizaron para que Arrieta sobre la línea de meta le sobrepasara y sumara la primera victoria española de la edición.

Este jueves el pelotón afrontará la sexta etapa del Giro de Italia 2026 de 141 kilómetros entre Paestum y Nápoles en lo que será previsiblemente una nueva oportunidad para los velocistas de la ronda italiana.