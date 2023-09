Iván Romeo conquista la plata en la prueba en línea del Europeo Sub 23

Iván Romeo conquista la plata en la prueba en línea del Europeo Sub 23 - RFEC

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Iván Romero se proclamó subcampeón de Europa Sub-23 este viernes en la prueba en línea de la cita que se está disputando en Países Bajos, tras rodar toda la carrera escapado junto a Henrik Pedersen.

Romeo rubricó con una plata continental un verano de gran nivel donde fue octavo en la prueba en línea del Mundial de Glasgow, ganador de etapa en el Tour del Porvenir y cuarto en la CRI.

El español estuvo en la fuga del día junto al danés y el polaco Gajdulewicz, con un buen entendimiento entre los tres para mantener lejos al pelotón en el circuito final. Romeo se la jugó con Pedersen, más fuerte en la última vuelta para ser primero.

"Estoy muy contento con este Europeo. He sido cuarto en la crono y segundo en la línea, aunque son las dos posiciones que más rabia dan por estar tan cerca del podio y la victoria, pero aún así estoy muy feliz. Habíamos hablado antes de empezar que había que coger la fuga, estaba mentalizado para ello, ha sido difícil, ha habido abanicos, pero lo he conseguido", dijo el ciclista pucelano en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

"La pena es que solo éramos tres, pensaba que seríamos más y hemos tenido que hacer un gran trabajo para conseguir que no nos cogiera el pelotón. Hasta a falta de 10 km pensaba que podría superar a Pedersen, pero en el tramo final se me han acabado las energías, he empezado con calambres y simplemente ha sido más fuerte que yo", añadió.