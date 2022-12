Jan Ullrich descarta ser director deportivo, pero está "abierto a todo"

BERLÍN, 21 Dic. (dpa/EP) -

El exciclista alemán Jan Ullrich dejó claro que en sus pensamientos no está la idea de convertirse en el director deportivo de algún equipo, pero sí que está "abierto a todo" por si alguien le necesita para alguna cosa relacionada con su deporte.

"Desde luego, ya no seré el director deportivo de un equipo, pero si alguien me necesita, estoy abierto a todo. Pero, desde luego, no me obligaré", aseguró Ullrich en una entrevista que publica este miércoles el 'Sport Bild.

Hace 25 años, el de Rostock se convirtió en el primer y hasta ahora único alemán ciclista de su país que ha ganado el Tour de Francia, lo que desencadenó un 'boom' del ciclismo en Alemania. Sin embargo, en 2006, se dio a conocer sus vínculos con el doctor español Eufemiano Fuentes y a partir de ahí entró en una dinámica negativa.

Ahora, en 2023, verá a la luz un documental de 'Amazon' donde Ullrich hablará de todos los temas, incluido el dopaje. "Espero que después del documental, cuando se hayan vuelto a debatir todos los temas y esperemos que finalmente se concluyan, quizá se vuelvan a abrir algunas puertas. Y así podré ir por la vida con más libertad", deseó.

Por otro lado, el exciclista ve una "tendencia positiva" en el ciclismo de su país. "El equipo Bora-hansgrohe lleva años haciendo un trabajo realmente bueno, cada vez mejor. Tienen potencial para escribir titulares aún más positivos. Veo un buen desarrollo de los talentos alemanes en general", declaró.

Para Ullrich, con Lennard Kämna, el Bora-hansgrohe tiene un "diamante en bruto". "Y si lo tratas bien, lo pules bien, puede convertirse en una auténtica bomba algún día", subrayó el ganador del Tour de Francia de 1997.