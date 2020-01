Julen Zubero se lleva etapa y liderato mientras Sílvia Roura se destaca en la Titan Series de Arabia Saudí

Publicado 30/01/2020 18:13:44 CET

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La segunda etapa de la Titan Series de Arabia Saudí, disputada en Hail sobre 109 kilómetros, ha confirmado que Sílvia Roura es la mejor en categoría femenina, mientras que en la masculina ha habido cambio de líder gracias al sobrio triunfo de Julen Zubero entre dunas y cañones.

En la segunda de las cuatro etapas de esta primera edición de la Titan Series en Arabia Saudí, con más de 1.000 metros de desnivel positivo, Zubero fue el mejor en el tramo final, de subida, y pese a pinchar en el primer tramo acabó ganando la etapa y logrando el liderato.

Zubero tiene ahora 1:25 minutos de ventaja sobre Josep Betalú, que en esta segunda jornada se había destacado en la zona de dunas, mientras que el primer líder, Òscar Pujol, se equivocó en las dunas al no deshinchar ruedas y ahora es tercero en la general a 13:32.

"Nada más empezar la primera bajada he tenido una avería, he tenido que reparar sobre la marcha y he gastado muchas balas para poder entrar en el grupo de cabeza. Cuando lo he conseguido, he pensado que hoy tenía que arriesgar un poco", explicó el vencedor de etapa.

En categoría femenina, la más fuerte fue de nuevo Sílvia Roura. Pese a rodar en solitario más de media etapa, desde que superó el cordón de dunas en el kilómetro 56, aventajó a la segunda clasificada, Marta Roura, en 1 hora y 4 minutos.

"He hecho un gran esfuerzo. Si ayer ya llegué a meta exhausta, hoy la etapa ha sido todavía más dura. Muchos kilómetros, terreno blando, el cañón... pero muy contenta de volver a ganar. Creo que ahora mismo el principal enemigo soy yo misma", reconoció.

La tercera etapa será, en principio, la de mayor dificultad física. Con el mayor desnivel positivo acumulado de los cuatro días, la prueba recorrerá la parte sur de la cordillera de Hail para regresar al punto de salida.