Kiko Galván renueva con el Equipo Kern Pharma hasta 2026

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Francisco 'Kiko' Galván seguirá en las filas del Equipo Kern Pharma hasta el cierre de 2026 tras llegar ambas partes a un acuerdo para la extensión del contrato del corredor de 26 años de Lliçà d'Amunt (Barcelona).

"El Equipo Kern Pharma anuncia que seguirá contando en sus filas durante las dos próximas temporadas con Kiko Galván. El catalán ha completado a gran nivel el presente curso y cumplirá en 2025 casi una década junto a la estructura que le ha visto crecer y formado como corredor", anunció el Kern Pharma.

Para la escuadra, que fue una de las revelaciones de La Vuelta 24, el catalán está viviendo "un año de confirmaciones" en lo que va de 2024, al comprobar quee es en las clásicas --belgas y francesas-- donde sus características "cobran mayor relevancia" y le permiten estar en la lucha por los puestos de privilegio.

"Son carreras que se me adaptan muy bien y en las que me siento muy cómodo. En 2025 me gustaría volver a enfocarme en este calendario y tratar de dar otro paso adelante", comentó el corredor en declaraciones facilitadas por el equipo.

Hasta el momento, Galván ha cosechado doce 'Top 10' en el presente curso -cinco de ellos en pruebas de un día- y afronta con optimismo el futuro. "Estoy muy orgulloso de continuar en este equipo dos temporadas más e ir encontrando nuevos objetivos. Este año hemos tenido mucha presencia en Francia y Bélgica y he disfrutado bastante", reconoció.

El manager general del Equipo Kern Pharma, Juanjo Oroz, aseguró que es un "lujo" seguir "creciendo juntos". "Creemos que lo mejor de Kiko lo vamos a ver en los próximos dos años. Nos alegra que haya encontrado su sitio en un calendario que nos exige evolucionar. Es un reto importante, pero Kiko ya ha demostrado que lo puede hacer muy bien ahí y el equipo confía plenamente en él", añadió.