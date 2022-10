Luis León Sánchez vuelve al Astana un año después

"El año pasado tuvimos que separarnos, pero he adquirido nueva experiencia"

El equipo Astana ha confirmado este viernes que el experimentado corredor español Luis León Sánchez regresa al cuadro kazajo un año después, tras disputar la última temporada en el Bahrain Victorious, por lo que firma un nuevo contrato de un año.

"Estoy increíblemente feliz de volver al equipo Astana, de hecho, de volver a casa. Tengo grandes sentimientos, haber firmado un contrato con el equipo de nuevo, para mí es una gran alegría y una enorme motivación", explicó el corredor de 38 años tras anunciar su fichaje.

Luis León Sánchez pasó siete temporadas en el proyecto Astana, de 2015 a 2021. Durante estos años logró varios triunfos parciales, entre ellos la Itzulia y Vuelta al Algarve en 2016, el Gran Premio Bruno Beghelli en 2017, el Tour de los Alpes y de Almaty, así como la Vuelta a Murcia en 2018, una etapa del Tour de Suiza en 2019 y el oro en los Campeonatos Nacionales de España en 2020 y la Clásica de Ordizia en 2021.

En la pasada temporada, fuera de Astana, Sánchez acabó decimotercero en la clasificación general del Tour de Francia y decimosexto en la Vuelta a España. "Al final del año pasado tuvimos que separarnos, pero he aprovechado esta temporada de la forma más productiva posible, he trabajado duro, he adquirido nueva experiencia y he intentado mejorar profesionalmente", añadió el ciclista murciano.

Por su parte, el director general del equipo Astana Qazaqstan, Alexandr Vinokurov, mostró su alegría por la vuelta de Sánchez. "Fue una pena perder a un corredor tan fiable el año pasado, pero así se dieron las circunstancias. Y ahora, estoy muy contento de que haya una oportunidad de invitarle a volver al equipo, de firmar un contrato con él", admitió.

"Puedes confiar en Sánchez en cualquier carrera, puedes estar seguro de que dará el cien por cien con el objetivo de conseguir los objetivos del equipo. Por lo tanto, sólo puedo añadir "bienvenido a casa, Luis León", concluyó.