Marc Soler: "Había mucho nivel y no quedaban más fuerzas"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El corredor del Movistar Team Marc Soler subrayó que "había mucho nivel" y que no le "quedaban más fuerzas" para pelear por el triunfo en la decimocuarta etapa de La Vuelta, disputada entre Lugo y Ourense sobre 204,7 kilómetros y en la que concluyó en quinta posición tras integrar la fuga de la jornada.

"Cuando he visto la gente que iba en fuga ya le he dicho al equipo por el pinganillo: 'Vaya rivales más duros me han tocado para hoy ... todos ganadores'. Se ha intentado buscar ese triunfo de todas las maneras: rompiendo en los repechos, en la subida a Abelaira, luego bajando nos hemos ido Stybar, Wellens y yo... pero todo el mundo iba muy fuerte, había mucho nivel y de cara a meta ya no quedaban más fuerzas", comentó.

Marc Soler admitió que puede que sea el ciclista del Movistar "más destacado" en La Vuelta por los números. "Pero pienso que los números, a veces, tampoco son tan importantes. Lo que verdaderamente importa es que se nos vea en carrera, estar todos bien ahí adelante, y lo estamos consiguiendo", celebró.

A su juicio, el nivel general del Movistar en esta edición "es muy bueno". "Y lo estamos demostrando en esta carrera. Por mi parte, yo ayer quise hacer la crono a tope y hoy quizás me faltó algo de fuerza, pero hemos venido a sacar partido de todas las etapas y lo seguiremos intentando. ¿El podio de Enric? Será complicado, pero por qué no, todo es posible ... Lucharemos y lo intentaremos", aseguró.