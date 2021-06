Marc Soler se pierde la Vuelta y se plantea denunciar a la mujer de la pancarta

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español del Movistar Team Marc Soler ha confirmado que se perderá la Vuelta a España por sus lesiones sufridas en ambos brazos, en una caída sufrida en la primera etapa por una mujer con una pancarta que provocó la montonera y a la que podría denunciar.

"Llevo una temporada bastante complicada. La retirada del Giro me fastidió, pero la del Tour es todavía peor, ya que no se produjo por una circunstancia de carrera, sino por una aficionada a la que evidentemente no le gusta el ciclismo", escribió en La Vanguardia.

"Toda la preparación, a la basura. La montonera llegó en un punto en el que la carretera se estrechaba mientras buscábamos posiciones. De repente vi que los Jumbo caían a mi derecha y me choqué con Teunissen. Volé, di una voltereta y me apoyé con las dos manos", lamentó.

El catalán tiene rotos la cabeza de los dos radios y también la del cúbito izquierdo. No pasará por quirófano, pero afronta una larga recuperación que le hará perderse la Vuelta a España. "Espero disputar alguna carrera más antes de que concluya la campaña, pero de la Vuelta me puedo despedir", reconoció.

"Me dolían mucho y aparte sufrí golpes en la cara y en el hombro. Faltaban unos 50 kilómetros y me dijeron que probara. Pese a que crucé la meta, resultó imposible continuar", explicó sobre su sensación inmediata tras la caída.

Por todo ello, valora denunciar, como así lo hará el Tour de Francia, a la mujer que provocó el accidente con una pancarta. "Medito denunciar a la espectadora, porque siento mucha rabia", se sinceró.

Aprovechó además para cargar contra la UCI. "Únicamente se preocupa de medidas estúpidas como la de los bidones, en las cosas serias como nuestra seguridad no se mete. Sólo están para tonterías. Como a final de mes les va bien, no se molestan del resto. Esto es un negocio, cada uno se dedica a lo suyo y los corredores somos los que ponemos el cuerpo", lamentó.