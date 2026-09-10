Mas resiste a Roglic y sale reforzado de la crono de Jerez

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) en la contrarreloj indivudal de la 18ª etapa de La Vuelta 26 - MOVISTAR TEAM

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de La Vuelta a España 2026, el español Enric Mas (Movistar Team), mantiene el maillot rojo tras la decimoctava etapa, una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera en la que el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) recortó apenas 33 segundos al balear para quedarse a 1:37 de la primera posición, mientras que el suizo Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team) se llevó la victoria con un tiempo de 35:22.

La pelea por el rojo dejó una primera mitad favorable a Roglic, que salió con fuerza en el tramo inicial y pasó por el primer punto intermedio en 12:28.28, frente a los 12:50.08 de Mas, una diferencia de 21.80 segundos que colocaba al esloveno virtualmente segundo en la general y obligaba al mallorquín a afrontar el resto de la crono desde una posición de desventaja.

Roglic rodaba entonces a 56,289 kilómetros por hora, mientras Mas lo hacía a 54,696, pero esa sensación fue un espejismo. Porque el esloveno no pudo apretar mucho más y, en cambio, a Enric Mas la segunda parte de la crono le iba mejor y lo demostró, apretando los dientes para acabar haciendo una buena crono a nivel personal y, sobre todo, reforzar ese maillot rojo.

Y es que la tendencia se mantuvo en el segundo punto intermedio, situado en el kilómetro 22,1, donde Roglic marcó 23:50.63 por los 24:26.96 de Mas. La diferencia había crecido hasta los 36.33 segundos y el esloveno ya tenía prácticamente asegurado el adelantamiento a Felix Gall (Decathlon CMA CGM), que se estaba dejando tiempo y terminaría perdiendo la segunda posición de la general.

Mas, sin embargo, había planteado la etapa pensando también en un recorrido que le permitía recuperar terreno en su parte final, con algunos repechos después de un inicio más exigente y llano. Y así fue. El líder fue de menos a más y consiguió contener la pérdida en los últimos kilómetros, hasta acabar cediendo 33.27 segundos con Roglic en la línea de meta.

El líder del Movistar completó la crono en 36:14.64, a una media de 53,14 kilómetros por hora, mientras que el esloveno paró el reloj en 35:41.37, cuarto mejor tiempo de la etapa, a 18.55 segundos del ganador. De este modo, el corredor de Movistar conserva el rojo con 1:37 sobre Roglic, que asciende a la segunda posición, y 3:01 sobre Gall en esa nueva general, tercero después de perder 55 segundos en la crono.

Por delante de ellos, Stefan Küng consiguió mantener hasta el final el mejor tiempo que había establecido y se convirtió en el vencedor de la etapa. El suizo completó los 32,1 kilómetros en 35:22.82, a una velocidad media de 54,437 kilómetros por hora, y resistió el empuje final de sus perseguidores para sumar un triunfo que ya tenía virtualmente en sus manos antes de que llegaran los principales favoritos.

El británico Callum Thornley (Red Bull-BORA-hansgrohe) fue segundo a 2.27 segundos, el portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) tercero a 8.78, Roglic cuarto a 18.55 y el belga Wout van Aert (Team Visma-Lease a Bike) quinto a 19.40.

La crono confirmó además el hundimiento de Gall, previsto por sus antecedentes en esta especialidad y finalmente reflejado en la clasificación. El corredor del Decathlon terminó en 25ª posición, con un tiempo de 37:09.80, a 1:46.98 de Küng, y cedió 55 segundos respecto a Mas de cara a la general.

Por detrás de los tres primeros de la clasificación se mantienen Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), cuarto a 5:17, y Oscar Onley (Netcompany INEOS), quinto a 6:03, en una general que deja a Mas con una renta todavía importante cuando solo quedan tres etapas.

"Lo teníamos en mente, estábamos confiados de que íbamos a perder menos tiempo de lo que la gente pensaba. He hecho contrarrelojes mejores, no sé el tiempo pero ha sido importante", explicó un cansado Mas a TVE nada más acabar la etapa, haciendo recuperación en el rodillo.

De cara al viernes, regresa la montaña a esta Vuelta con la decimonovena etapa, entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas (Estepona) sobre 210,8 kilómetros. Habrá que ver cómo están las piernas tras esta crono, rápida y para muchos con viento a favor, pero lo cierto es que Mas sale reforzado de Jerez y querrá volver a ampliar distancia respecto a Roglic, Gall y compañía en un exigente final en alto, con una última subida de 18,8 kilómetros al 6,5 por ciento de pendiente media en una jornada llana al principio y con 3 puertos puntuables desde poco antes de su ecuador hasta la meta.