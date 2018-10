Molard: "Este maillot es un sueño, no me lo creía"

Publicado 29/08/2018 18:39:18 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista francés Rudy Molard, del equipo Groupama-FDJ, calificó de "un sueño" ser el nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España tras llegar en sexta posición en la quinta etapa entre Granada y Roquetas de Mar (188,7 kilómetros) que ha finalizado con una escapada de 25 corredores sobre el pelotón.

"Para mí este maillot es un sueño. No me lo creía hasta que no me lo han dicho. He sufrido por si lo conseguía o no. A ver si puedo mantenerlo hasta el domingo, después ya veremos", aseguró Molard.

El francés de 28 años, que cumplirá 29 en septiembre, llegó a la meta a ocho segundos de los tres primeros, en una etapa que ganó Simon Clarke (Team EF Drapac P/B Cardinale). Junto a Molard, se presentaron el italiano Davie Villella (Astana Pro Team), en cuarto lugar, y el belga Floris de Tier (Tam Lotto NL - Jumbo), en quinto lugar.

Molard explicó cuál era su objetivo en la Vuelta y el de su equipo, además de analizar cómo ha sido la escapada de 25 corredores en el tramo final. "No esperaba este maillot, estamos aquí para pelear por alguna etapa con Thibaut Pinot la general, pero me encuentro muy bien. He buscado la fuga. El grupo ha sido enorme y se ha rodado muy rápido", dijo.

Molard es el nuevo maillot rojo, a 41 segundos del anterior líder, el polaco Michal Kwiatkowski (Team Sky). Alejandro Valverde (Movistar Team) es quinto a 53 segundos.