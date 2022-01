El Movistar Team afronta 2022 con "ambición" pese al adiós de Valverde

Eusebio Unzué: "Estamos obligados a ser ambiciosos y sobre motivos reales"

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El manager del Movistar Team, Eusebio Unzué, aseguró en la presentación de los equipos masculino, femenino y de eSports del conjunto español para 2022 que deben ser "ambiciosos" en base a las mejoras vistas en 2021 y con unos refuerzos, en el equipo masculino, pensados para reforzar el liderato de Enric Mas y dar la mejor despedida posible a Alejandro Valverde, que usará su 'última Bala'.

"Estamos obligados a ser ambiciosos y sobre motivos reales. Este 2021 vivimos la progresión de muchos de nuestros jóvenes, que ya están preparados para que lleguen momentos muy interesantes al equipo. La llegada de los nuevos va a ser un refuerzo muy interesante, y por otro lado la confirmación y progresión de Enric nos hace confiar en que es un hombre más seguro de sí mismo, preparado para liderar este equipo y con el objetivo de ganar las grandes vueltas", manifestó Unzué.

Desde Alicante, donde el equipo está concentrado en esta pretemporada, Unzué reconoció también que será un 2022 especial por el adiós de Alejandro Valverde. "Será el cierre de Alejandro y queremos seguir aprovechando el privilegio de seguir disfrutando un año más de lo que aporta a este equipo. Tenemos que seguir todos motivados y de la mano al camino que Alejandro nos marca, de seguir disfrutando de la bicicleta", apeló.

"El paso del año dejará momentos deportivos importantes y la despedida será muy emotiva. Seguro que para la afición también. Me gustaría aprovechar cada momento con él para agradecerle lo que nos ha dado en estos 20 años, porque se lo merece. Por eso nuestra idea es cubrir el calendario español y tenerle en la mayoría de pruebas", auguró.

Y es que se va un ciclista que les ha dado más de 130 victorias en tres lustros. "Desde que llegó hace casi 19 años, y desde el primer año, allí donde íbamos con él teníamos opción de ganar. Ha sido un gran privilegio poder compartir con él tantos años y tantos sacrificios y alegrías, con esa gran persona que es Alejandro. Ha hecho tener a un país ilusionado con él muchos años", señaló Unzué.

El manager del equipo telefónico aseguró que Valverde acudirá al Giro de Italia con el objetivo mínimo de lograr alguna etapa y, en cuanto a la general, quizá mire más a la Vuelta a España,q ue será su última gran ronda dado que este año no estará en el Tour de Franica.

"Efectivamente, en el Giro es ir con Alejandro y con Iván. De partida, viendo como están ambos, pensamos en luchar por la general y en el caso concreto de Alejandro me gustaría que disfrute y nos haga disfrutar de cualquier manera. No es la idea partir ya con el objetivo de que pelee por la general, aunque sabiendo lo ambicioso que es no cabe duda que empezará como terminó. Me limitaría a pensar en que disfrute y a ver si tiene suerte y ganar una etapa, sería más que suficiente", apeló.

En un evento de presentación que tuvo lugar, pese a ser virtual, en el Estudio Michael Robinson de TBS/Movistar+ en Madrid --con Pedro Delgado y Mónica Marchante como presentadores-- y en Almería, con la presencia de varios miembros del equipo español, el encargado de presentar el nuevo maillot, de la firma La Passione, fue el escalador Carlos Verona, quien destacó su comodidad y belleza.

También estuvo presente Sebastián Unzué, responsable del equipo femenino. "Empezamos con el objetivo de apoyar al ciclismo femenino español, con ciclistas muy jóvenes. Hemos ido creciendo y 2021 fue el punto de inflexión con la llegada de Annemiek Van Vleuten y Emma Norsgaard. Ahora vamos a un año en el que tenemos objetivos muy ambiciosos y retos muy importantes", manifestó.

Sara Martín, ciclista española con mucho potencial por delante, o Lourdes Oyarbide, presente desde el incio del proyecto, coincidieron en asegurar que con Annemiek Van Vleuten volverán a vivir grandes retos. La neerlandesa, precisamente, apuntó al Tour de Francia como su gran objetivo. "Me gustan los desafíos y correré las tres grandes vueltas. Estoy deseando afrontarlas. Será un objetivo nuevo para todos nosotros, y estoy muy orgullosa del equipo y me motiva enormemente", aseguró.

Entre las grandes novedades y las incorporaciones de Movistar Team en su 43ª temporada en el ciclismo profesional están los fichajes para el equipo masculino de Alex Aranburu, Will Barta, Max Kanter, Oier Lazkano, Vinícius Rangel, Óscar Rodríguez, Iván Sosa y el regreso de Gorka Izagirre.