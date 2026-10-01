Nace la Vuelta a Canarias profesional, que se disputará del 14 al 17 de enero de 2027

Final de etapa en la Vuelta al Norte de Gran Canaria 2026 - VUELTA A CANARIAS

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta Ciclista a Canarias 2027 se disputará del 14 al 17 de enero entre Gran Canaria y Tenerife y se convertirá en la primera prueba internacional por etapas del calendario ciclista europeo UCI de la próxima temporada, según anunció la organización de la carrera, promovida por Canarias Eventos 360.

La competición constará de cuatro etapas, con una jornada de presentación de equipos previa, y tendrá dos jornadas en Gran Canaria y otras dos en Tenerife. La prueba ha sido incluida por la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la categoría 2.1, que permite la participación de equipos WorldTour y ProTeam, además de escuadras Continentales invitadas, y contará con retransmisión en directo de Eurosport y cobertura en plataformas internacionales y digitales.

La organización destaca el papel de Canarias como uno de los principales destinos de concentración de los equipos profesionales durante la pretemporada, con una estimación de más del 70 por ciento del pelotón internacional realizando allí sus preparaciones. El clima invernal, la variedad orográfica y la presencia de puertos de alta montaña, entre ellos las ascensiones al Teide y las cumbres de Gran Canaria, son algunos de los factores que han consolidado al archipiélago como destino habitual de preparación.

El recorrido de la primera edición estará compuesto por una etapa costera, otra de media montaña, una de alta montaña y una última con llegada en alto, con el objetivo de reunir a equipos de las principales categorías del ciclismo profesional. La carrera cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares y los ayuntamientos que acogerán las distintas etapas y aspira a generar también impacto turístico y económico para el archipiélago.

El proyecto nace con vocación de continuidad y la organización contempla ampliar progresivamente la competición hasta seis etapas e incorporar el resto de las islas, con Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro como posibles escenarios de futuras ediciones.