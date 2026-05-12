Narváez se impone en la primera etapa del Giro en Italia y Ciccone se viste de líder

El ecuatoria Jhonatan Narváez celebra su triunfo en la cuarta etapa del Giro de Italia 2026. - LAPRESSE

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) ganó este martes la cuarta etapa del Giro de Italia 2026, de 138 kilómetros entre las localidades de Catanzaro y Cosenza --la primera en suelo italiano de esta edición-- al imponerse al esprint en una jornada en la que el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) cedió el liderato en favor del italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

El Giro por fin rueda en Italia tras la 'Grande Partenza' por Bulgaria con las tres primeras etapas de la prueba. Lo hizo con la emoción que tanto caracteriza a la 'Corsa Rosa' y el UAE Team Emirates-XRG reiventándose. Ya sin su líder, Adam Yates, en carrera, el equipo emiratí ha tenido que buscar nuevos horizontes para lo que resta de carrera.

Y Narváez ha hecho efectiva esa nueva búsqueda con una victoria que insufla confianza al equipo para buscar triunfos parciales. Esta primera llegó tras una jornada en la que los ciclistas Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Darren Rafferty (EF Education-EasyPost), Johan Jacobs (Groupama-FDJ United), Warren Barguil (Team Picnic PostNL), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) y Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets) formaron la escapada en los primeros compases de la etapa. Una fuga que mantuvo su distancia con el gran grupo hasta las primeras rampas de la subida a Cozzo Tunno.

Ahí, el Movistar Team, encabezado por Iván García Cortina, aumentó el ritmo del pelotón haciendo sufrir al líder de la carrera, Silva (XDS Astana Team), que se descolgó del grupo poniendo en peligro la 'maglia rosa'. Este arranque del equipo 'telefónico' trajo consigo que la escapada terminara.

Además del sufrir el uruguayo, Egan Bernal (Netcompany INEOS) también mostró signos de flaqueza. El colombiano llegó a perder 30 segundos con el gran grupo, pero acabó salvando la diferencia cuando restaban menos de 20 kilómetros para la meta.

Pero eso no produjo que el Movistar Team no cesara en su ímpetu por tirar del pelotón y luchar por la victoria de su esprínter Orluis Aular. Sin embargo, a falta de 2 kilómetros el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) atacó buscando sorprender con la reacción inmediata de Enric Mas sin éxito.

El pelotón acabó cazando al maillot blanco para que su compañero Narváez rematara en un esprint ajustado con el venezolano de Movistar, segundo, y Ciccone, tercero, convirtiéndose en el nuevo líder del Giro de Italia.

Este miércoles el pelotón afrontará la quinta etapa del Giro de Italia 2026 --segunda etapa por suelo italiano-- de 203 kilómetros entre Praia a Mare y Potenza en la que la exigencia sube exponencialmente con 4.000 metros de desnivel en lo que será un terreno ideal para posibles emboscadas.