La neerlandesa Anna van der Breggen se viste de arcoíris en Imola

Las españolas Mavi García y Ane Santesteban finalizan 18ª y 23ª

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciclista neerlandesa Anna van der Breggen conquistó este sábado el título de campeona del mundo en la prueba en línea del Mundial de Imola - Emilia-Romagna, mientras que las españolas Mavi García y Ane Santesteban, protagonistas durante el recorrido, finalizaron en la decimoctava y vigésimo tercera posición.

Van der Breggen, que obtiene así su doblete tras el oro en contrarreloj, conquista el segundo Mundial de su carrera tras el de 2018. En esta ocasión lo ganó con claridad y demostrando su talento en el tramo final de la prueba, asestando un golpe definitivo para sus rivales.

La carrera se partió a falta de 80 kilómetros, cuando un grupo formado por una docena de corredoras -sin presencia de españolas- marcó el ritmo, y obligó a una ambiciosa Mavi García a tirar del grupo restante para reducir distancias con las escapadas. Destacó también el buen trabajo de la española Gloria Rodríguez.

El grupo de Mavi García logró rodar en cabeza y todo apuntaba a un posible éxito nacional, pero a falta de dos vueltas se desató la carrera cuando la diferencia llegaba a los 2:26; una ventaja ilusionante para las aspiraciones españolas. Sin embargo, el potencial neerlandés endureció la cita en la subida a Mazzolano, recortando las diferencias con el grupo cabecero de forma drástica, dejándolas en apenas 15 segundos.

Fue entonces cuando la campeona de la crono individual demostró su momento de forma sobresaliente para ir poco a poco aumentando su ventaja hasta entrar en meta en solitario. Es el cuarto triunfo consecutivo de una neerlandesa en el Mundial de ciclismo en línea. El segundo puesto fue para su compatriota Van Vleuten y el bronce para la italiana Elisa Longo.

Mavi García y Ane Santesteban acabaron 18ª y 23ª, respectivamente, a 3:08 de la nueva 'arcoíris'. "No sabía muy bien cómo me iba a encontrar por la caída y por la fatiga que llevaba. Me he sorprendido porque he visto que me encontraba bastante bien. Con las cosas así prefería anticiparme y he decidido irme con el grupo de delante. Luego nos han cogido de atrás, lo he intentado, pero no había más", indicó García en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Por su parte, Ane Santesteban comentó que haberse encontrado bastante bien: "De salida me he encontrado bien He estado rodando en todo momento en el grupo de cabeza y la carrera ha ido bien; Mavi en la escapada y con una situación perfecta para nosotras. Simplemente han sido más fuertes al final", indicó la ciclista vasca.