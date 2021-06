Omar Fraile, campeón de España en ruta

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclista vasco Omar Fraile (Astana-Premier Tech) se ha proclamado campeón de España de ciclismo en ruta después de imponerse al esprint este domingo en la prueba celebrada en La Nucía (Alicante), de 183 kilómetros y más de 4.600 metros de desnivel en la que se sucedieron los ataques, y releva en el palmarés a su compañero de equipo Luis León Sánchez.

Gracias al sensacional trabajo del equipo Astana, el vizcaíno completó su buena actuación por delante del conquense Jesús Herrada (Cofidis), que ha conquistado la medalla de plata, y de su compañero en el conjunto kazajo, el también vasco Alex Aranburu (Astana-Premier Tech), que se ha colgado el bronce.

"Tenía ansiedad por volver a levantar los brazos. Cuando he pasado la raya no me lo creía, hacía mucho tiempo que no tenía esa sensación tan especial y no me lo creía. Por eso me he emocionado", indicó el de Santurtzi tras enfundarse el maillot de campeón de España.

Todo ello en un día "muy duro" y en un circuito "muy exigente" en La Nucía. "Tanto Cofidis como nosotros hemos tratado de controlar la carrera y que la fuga no se fuera mucho. El final ha sido muy loco, con muchos ataques, todos hemos jugado nuestras bazas, pero al final hemos decidido tratar de preparar el esprint para Alex, pero cuando ha llegado el momento de lanzarlo he estado un poco más fuerte y he podido conseguir la victoria", explicó.

Gran parte de esa dureza se concentró en los dos primeros tercios de carrera, con los ascensos al Puerto de Tudons, el Alto de Confrides y a un primer paso por el Turrón Duro, donde se formó una fuga con Ángel Fuentes (Burgos-BH), Ibon Ruiz (Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) y David González (Caja Rural-Seguros RGA) como protagonistas.

El cuarto se mantuvo al frente hasta el último ascenso al Turrón Duro, donde se les unieron Oier Lazkano y Jon Irisarri, ambos del Caja Rural-Seguros RGA; sin embargo, Cofidis y Astana comenzaron a tirar del pelotón y redujeron a la nada la renta de los escapados.

Primero Pello Bilbao y después Antonio Pedrero, Gonzalo Serrano, David de la Cruz, Ion Izagirre, Roger Adriá, Carlos Rodríguez, Luis León Sánchez y Omar Fraile fueron intercambiando ataques, hasta que a falta de 10 kilómetros Astana tomó el mando. Izagirre y Luis León Sánchez se sacrificaron para lanzar a sus compañeros Fraile y Aranburu, que afrontaron un esprint final que se llevó el de Santurtzi.