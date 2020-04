Pereiro: "No es recomendable excederse, no hago más de una hora en rodillo"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exciclista Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia de 2006, aconsejó a los aficionados "no excederse" y que los entrenamientos en casa durante la cuarentena por la crisis del coronavirus deben ser para mantener la forma, y afirmó que él no suele hacer más de una hora con la bicicleta en el rodillo.

Óscar Pereiro, junto al equipo creado por Continental que competirá en la próxima edición de la marcha cicloturista, aplazada hasta septiembre, Quebrantahuesos, ha compartido las claves para un buen entrenamiento ciclista en casa durante el estado de alarma decretado por el Gobierno español por la COVID-19.

Entre ellos, figuran interpretar el entrenamiento en casa como de mantenimiento y no querer compararlo con el que se lleva a cabo en el exterior. "No es recomendable excederse en tiempo. Yo no suelo hacer más de una hora en rodillo", subrayó Pereiro.

El corredor de Mos advirtió que las sesiones, al ser en un lugar cerrado, la sudoración es mayor y es necesario tener más en cuenta la hidratación. Además, aconsejó complementar las sesiones en bici con ejercicios básicos de mantenimiento como abdominales, flexiones o sentadillas.

"Cuidar la alimentación un poco más que en nuestra rutina normal ayudará a no perder nuestro estado de forma", apuntó el exciclista del Caisse d'Epargne, equipo con el que logró el triunfo en el Tour de 2006 tras concluir segundo y ser descalificado por dopaje el estadounidense Floyd Landis.