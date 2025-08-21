Plenitude vuelve a ser patrocinador principal de La Vuelta

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Plenitude será el patrocinador principal de La Vuelta 25 por cuarto año consecutivo, y también volverá a ser el Energy Partner oficial del evento, permitiendo la recarga de los vehículos eléctricos utilizados por los organizadores de La Vuelta que acompañan al pelotón y a los equipos de gestión de la carrera a lo largo del recorrido, durante toda la competición.

Con motivo de su 90º aniversario, La Vuelta 25 comenzará en Italia por primera vez en su historia antes de atravesar Francia y España, cubriendo un total de 3.151 kilómetros en 21 etapas. La competición comenzará el 23 de agosto en Turín y finalizará el 14 de septiembre en Madrid.

Plenitude seguirá patrocinando el maillot blanco, que se otorga al ciclista mejor clasificado menor de 26 años en cada etapa. "Este patrocinio también reafirma los valores de Plenitude: el compromiso, la dedicación, la perseverancia y la pasión", destacó la compañía en un comunicado. Además, Óscar Freire, tres veces campeón del mundo de ciclismo en ruta y ganador de siete etapas de la competición, volverá a ser el embajador de Plenitude durante La Vuelta 25.

Con motivo de la competición, Plenitude va a lanzar un proyecto editorial que cobrará vida en sus canales internacionales de redes sociales, concebido como un auténtico diario de viaje en coche eléctrico. Cada kilómetro recorrido en vehículo eléctrico se convertirá en una oportunidad para mostrar el papel de Plenitude en los países por los que transcurre La Vuelta 25.

La campaña comenzará en Turín, con la planta solar de Volpiano y las estaciones de recarga especiales para coches eléctricos. El viaje continuará por Francia, donde gracias a la aplicación Plenitude On The Road y a la infraestructura local de recarga de vehículos eléctricos disponible en la misma aplicación, será posible hacer pausas durante la carrera y recargar los vehículos. Por último, en España, el público podrá conocer más sobre la energía eólica, a través de contenidos sobre los parques eólicos de Numancia, Raposeras, Ponteceso, Barrigoso y Outes.