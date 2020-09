Pogacar: "Me va a explotar la cabeza, estoy viviendo un sueño"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) reconoció que está "viviendo un sueño" tras dar un vuelco impresionante a la clasificación del Tour de Francia y situarse como virtual ganador de la prueba a falta de una etapa, lo que le hace "explotar la cabeza".

"Estoy en un sueño. Me va a explotar la cabeza. Es increíble. No sé qué decir. ¡Era feliz siendo segundo y ahora tengo el maillot amarillo!", manifestó el corredor esloveno, que recortó los 57 segundos de desventaja que tenía respecto a Roglic.

"Estoy muy orgulloso de mi equipo. Es gracias a ellos que he conseguido esta victoria. Reconocimos el recorrido y conocía cada curva, cada palmo de terreno; sabía dónde acelerar y dónde coger aire, y eso era muy importante en esta crono. Además mis piernas eran buenísimas, y gracias a eso pude dar la vuelta a la carrera", analizó.

"Lograba oír el pinganillo en la parte llana, pero en la subida había demasiado ruido y no dispuse de referencias ni nada parecido. No me lo puedo creer, y dentro de un mes tampoco me lo creeré. Todo el mundo sueña con ganar el Tour de Francia y yo lo he conseguido. De pequeño mi sueño era simplemente participar, como el de cualquier niño; (...) Ganar es increíble", sentenció.