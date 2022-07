Pogacar: "No hay mejor manera de perder un Tour"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) confesó que dio todo este jueves "pensando en la general" del Tour de Francia, pero no fue suficiente para impedir que el danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) diese el golpe que apunta a definitivo.

"No hay mejor manera de perder un Tour de Francia que ésta. Lo he dado todo hoy pensando en la general. Voy a acabar la carrera sin nada de lo que arrepentirme. Todavía queda una etapa que puedo ganar antes de llegar a París, y voy a tratar de conseguirla", dijo después de la decimoctava etapa.

El vigente doble campeón de la ronda gala buscó recortar con el 'maillot' amarillo en la última etapa de los Pirineos, pero Vingegaard y su equipo no solo se defendieron sino que ampliaron la renta ganando la etapa. "Jumbo-Visma ha estado perfecto en este Tour de Francia. 'Chapeau', porque han demostrado ser fortísimos todos los días. En cuanto a hoy, en particular, ha ganado el mejor. Jonas [Vingegaard] estaba hoy más fuerte que yo", afirmó.

"Lo había dado todo en el penúltimo puerto, pero sentía que todavía me quedaba energía en el depósito para un último ataque en Hautacam. Por desgracia me fui al suelo, y la caída me pasó factura. Traté de seguir a los Jumbo-Visma hasta la cima, pero fueron más fuertes que yo", añadió.

Pogacar explicó su caída. "Siento un gran respecto por Jonas Vingegaard, y creo que es mutuo. Cuando él decidió esperarme tras mi caída, estaba en buena situación para hacerlo porque había compañeros suyos tanto por delante como por detrás para ayudarle. Era yo quien necesitaba bajar lo más rápido posible. Por eso fui al límite, y me acabé yendo al suelo, no puedo culpar a nadie salvo a mí mismo", terminó.