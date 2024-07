Pogacar: "Este Tour debe estar siendo muy divertido por televisión"

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) celebró una "mejor situación" en la general del Tour de Francia después de ganar este sábado la etapa 14, un triunfo en el Tourmalet que marca sólo el principio de la "alta montaña" de una ronda gala que apuntó, deben estar disfrutando los espectadores.

"La idea era ganar la etapa esprintando en la parte final para rascar unos segundos de bonificación, pero ganar como lo he hecho es mucho mejor. Nos hemos encontrado en una situación ideal, ya que el ataque de Adam [Yates] me permitió arrancar siguiendo mi instinto. Es gracias al excelente trabajo de mis compañeros que he conseguido este éxito, y estoy muy agradecido a ellos", afirmó en la meta.

"Estoy muy feliz de haber ganado y ampliar mi cuenta de victorias de etapa en el Tour. Espero que mantengamos esta energía positiva para ganar más en este Tour, que debe estar siendo muy divertido por televisión", añadió.

El líder de la general amplió su renta en Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet, pero recordó que aún queda mucho Tour. "La situación en la general es mejor ahora de lo que era antes de la etapa, pero nunca se sabe cómo pueden acabar las cosas. Queda mucho de aquí a Niza; de hecho, la alta montaña acaba de empezar. La clave es que tenemos un equipo fuerte para apoyarme. En todas las entrevistas me apuntan que debo ahorrar energía, pero a mí me gusta correr siguiendo mi instinto", afirmó.

"Me sentía súper bien hoy. Las cosas no me estaban yendo como quería en la ascensión final, ya que nos faltaba un hombre al tener que retirarse Juan [Ayuso] ayer. Joao [Almeida] estaba tirando a tope ya a 8 kilómetros de meta. Vi la oportunidad de que Adam atacara en busca de la victoria de etapa, liberándonos del deber de tirar del grupo del maillot amarillo", apuntó sobre la etapa.

"Me estaba sintiendo súper bien y, viendo que ningún hombre de la general se movía, vi la ocasión de atacar yo mismo, enlazar con Adam y conseguir una buena ventaja para la general además de la victoria de etapa. Quiero insistir en mi agradecimiento a Adam por su trabajo hoy", terminó.