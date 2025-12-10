El prometedor Lipowitz renueva varios años con Red Bull-BORA

Archivo - El ciclista alemán Florian Lipowitz durante una carrera - Federico Gambarini/dpa - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo Red Bull-BORA-hansgrohe anunció este miércoles la renovación por los próximos años del ciclista alemán Florian Lipowitz, quien fuera tercero en la pasada edición del Tour de Francia, "reafirmando su compromiso a largo plazo con el equipo".

Lipowitz llegó al equipo a mitad de la temporada 2022 en lo que era su debut en un equipo de primer nivel. Desde entonces, ha demostrado su potencial en las carreras a las que ha ido y este pasado verano logró colarse en el podio de París del Tour de Francia tras el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) y el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike).

A sus 25 años, el joven alemán se ha convertido en una de las piezas claves del equipo que para la próxima temporada tendrá en sus filas al belga Remco Evenepoel, que se suma a la gran nómina de ciclistas de la escuadra donde también se encuentra el esloveno Primoz Roglic.

El anuncio de la renovación de Lipowitz llega de la mano de otras dos como son la de los italianos Giulio Pellizzari y Lorenzo Finn. Estas ampliaciones de contrato se enmarcan en el compromiso con la formación y consolidación de jóvenes ciclistas.

"El desarrollo de talentos forma parte del ADN de este equipo. Florian y Giulio no tenían ni 20 años cuando los descubrimos, y hoy son ciclistas que pueden marcar la diferencia en cualquier gran vuelta. Lorenzo era aún más joven y ya ha ganado dos títulos mundiales con nosotros. Junto con nuestros líderes consolidados y la enorme cantidad de talentos de nuestros tres equipos, este trío representa nuestro futuro: nuestra visión y el camino que nos comprometemos a seguir", afirmó Ralph Denk, CEO de Red Bull-BORA-hansgrohe.

Además, el Red Bull-BORA-hansgrohe, que se encuentra en la concentración de pretemporada en Binissalem, aprovechó también para anunciar los calendarios de sus líderes para 2026. Al Giro de Italia irán Giulio Pellizari y Jai Hindley, mientras que al Tour de Francia, el equipo alemán llevará precisamente a Lipowitz y Evenepoel

A La Vuelta, que presenta su recorrido el próximo miércoles 17 de diciembre, Primoz Roglic tratará de enfundarse el maillot rojo por quinta vez y convertirse en el ciclista que más veces ha ganado la carrera española.