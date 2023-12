Purito Rodríguez y Óliver Avilés, de nuevo al asalto de la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exciclista Joaquim 'Purito' Rodríguez y el ciclista de montaña Óliver Avilés han confirmado su participación en la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano, que se disputará a finales de marzo de 2024, con la intención de pelear por la victoria en la prueba.

'Purito' Rodríguez, con más de 40 victorias como profesional y participación en 14 en Grandes Vueltas --dos triunfos de etapa en el Giro de Italia, tres en el Tour de Francia y nueve en La Vuelta--, y Óliver Avilés, medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña en 2005, harán pareja en una nueva edición de la Vuelta a Ibiza MTB.

"La Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano se ha convertido para mí en un evento obligatorio cada año. Será mi cuarta participación en 2024. Es una de las carreras más entretenidas de todo el año, tanto por lo bien que se lo monta la organización, como por la isla que es un espectáculo. Hay que estar en esta carrera, porque tiene ese punto de buen rollo y de disfrute. Aunque la bicicleta de montaña no sea mi especialidad le tengo casi casi la medida cogida a la isla", aseguró 'Purito' en declaraciones facilitadas por la organización.

"Hacerla con Óliver, que es un compañero de muchísimas batallas, es muy especial. Él controla más que yo la mountain bike, me da ese punto de seguridad y me sabe llevar bastante bien durante esos tres días de competición", comenta sobre su compañero. "Aunque también nos sirve un poco como "medio" vacaciones. Disfrutamos de la isla, de su gastronomía y de todo lo que nos puede ofrecer. Es una época en la que Ibiza está más tranquila y permite exprimir al máximo la estancia", añadió.

Oliver Avilés, medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña en 2005, es el compañero ideal para un escalador de la talla de 'Purito'. "Es una pareja que nos encanta. Los dos tienen mucha historia con la Vuelta y no podíamos dejar de contar con ellos. Cuando ciclistas de esta calidad quieren estar con nosotros, es un auténtico orgullo. Los inscritos tienen la oportunidad de correr con auténticos ídolos", valoró el director de la prueba, Juanjo Planells.

"La Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano es una combinación de competición con esa parte más divertida del deporte. No es sólo la mejor forma de conocer la isla de Ibiza, por lugares que muchos no verán jamás, es también una Vuelta para disfrutar con amigos y superar tus límites junto a tu compañero. El 29, 30 y 31 de marzo, es tu momento de descubrirlo", manifestó la organización.