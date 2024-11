Rubén Pérez y Pablo Urtasun, nuevos directores del Euskaltel-Euskadi

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los exciclistas Rubén Pérez y Pablo Urtasun han sido nombrados como nuevos directores deportivos para la próxima temporada de 2025 del Euskaltel-Euskadi, en el que ya militaron como corredores profesionales, según ha anunciado este viernes la Fundación Euskadi.

Rubén Pérez y Urtasun aportarán su experiencia bajo la coordinación de Jorge Azanza y Santi Barranco, y completan la lista de directores deportivos para 2025.

Azanza, Rubén Pérez y Urtasun compartieron durante cinco temporadas el maillot del Euskaltel-Euskadi, entre 2009 y 2013. El presidente de la Fundación Euskadi, Iñaki Isasi, también coincidió, primero como corredor, entre 2009 y 2011, y después como director de los tres.

Para Jorge Azanza, Pérez y Urtasun son dos excompañeros que han vestido de naranja, amigos "dos de los mejores directores deportivos del entorno". "Pienso que nos van a dar mucha solidez al grupo y que van a aportar mucho. Son dos directores preparados y el equipo vaya donde vaya va a estar muy bien dirigido, lo que creo que va a ser un plus importante para sumar y para apuntar más arriba. La pérdida de Pello (Olaberria) es una pena, pero ahora estamos muy contentos de que Rubén y Pablo estén con nosotros", manifestó.

Por su parte, Rubén Pérez se declaró "muy contento" de volver al equipo de casa. "Gracias a la Fundación Euskadi, pude ser ciclista profesional hace 20 años e iniciar una bonita carrera deportiva a la que estaré siempre muy agradecido. Este año me llamó Iñaki Isasi y me contó que quieren volver a llevar al equipo a lo más alto año a año, con unas líneas de trabajo muy ilusionantes y no me pude resistir a desear ser parte del proyecto. Recuerdo lo especial que fue para mí la Marea naranja en las carreteras y sobre todo para los ciclistas más jóvenes lo importante que es tener un equipo en casa con el que soñar ser ciclista profesional. Este equipo por eso y mucho más siempre ha sido especial", indicó.

Asimismo, Pablo Urtasun señaló que es una nueva etapa y regresa a la que fue su casa. "Es muy especial para mí, de hecho, fui ciclista profesional aquí. Es un equipo vasco de casa, y tenemos a nuestra afición empujando. Así que tengo muchas ganas de empezar. El objetivo será clasificarlos entre los 30 primeros. Creo que hemos hecho los fichajes apropiados para ello, ciclistas rápidos, para sacar puntos y poder conseguir invitaciones a las grandes vueltas. Trabajaremos para dar un paso adelante y conseguir ese reto entre todos", declaró.