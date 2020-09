Sara Martín y Lourdes Oyarbide abren la participación española en Imola con la crono femenina

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sara Martín y Lourdes Oyarbide serán las primeras representantes de la delegación española en participar en los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Carretera que acoge Imola (Italia) con su presencia en la contrarreloj femenina de este jueves.

La ciclista arandina, actual subcampeona nacional de la modalidad y que este miércoles se anunció que dejará el Sopela en 2021 para correr en el Movistar Team, y la vasca, del Movistar Team, intentarán brillar sobre el recorrido de 31,7 kilómetros totalmente llanos y para las especialistas puras y más potentes.

Martín se estrenará en una crono mundialista de categoría élite con la esperanza de demostrar el buen rendimiento del pasado mes de agosto en Jaén donde se coronó campeona nacional en Sub-23, mientras que Oyarbide, que fue cuarta en los Nacionales, acumula más experiencia en esta prueba en la que espera mejorar su puesto 41 de 2019.

"No tengo ninguna referencia: simplemente disfrutar, dar el máximo, sufrir como nunca e intentar estar lo mejor posible y compararme con las ciclistas élite. Es una oportunidad que tengo que aprovechar", admitió Martín en declaraciones facilitadas por la RFEC.

La arandina cree que llega a Imola "en buen estado de forma y con ambición" por su plata en el Campeonato de España, y considera que no le va del "todo mal" el recorrido de la contrarreloj. "Se me da bien rodar y también tiene algún punto 'repechero'", señaló.

Por su parte, Oyarbide espera olvidar en el Mundial una segunda parte de la temporada donde le ha costado "un 'poquito'" encontrarse "realmente bien". "Las pruebas que he hecho hasta ahora como el Campeonato de España no las quiero tener de referencia porque poco a poco me voy encontrando mejor", remarcó.

"Me gustaría mejorar los resultados de años anteriores. Igual me marco un 'Top 25', pero depende un poco de la participación. Quién sabe, este año tan extraño para todos igual sea el año", añadió la alavesa, que opinó que en "en una crono así de larga lo más importante es gestionar bien las distancias y las fuerzas".

La seleccionadora nacional Gema Pascual tiene esperanzas en que ambas puedan hacer una "buena" contrarreloj. "Sabemos el nivel que tenemos respecto a las contrincantes, pero iremos paso a paso mejorando. Es una buena oportunidad para medirnos a nosotras mismas", admitió.

La estadounidense Chloe Dygert tendrá la misión de defender el arco iris de hace un año en Yorkshire ante rivales como las neerlandesas Anna Van der Breggen y Ellen van Dijk, la italiana Elisa Longo Borghini, la suiza Marlen Reusser o la alemana Lisa Brennauer.