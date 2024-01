Sebastián Mora, plata en la puntuación del Europeo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Sebastián Mora se colgó este domingo la medalla de plata en la prueba de puntuación del Campeonato de Europa de pista que se está celebrando en Apeldoorn (Países Bajos), la primera medalla para España en la última jornada de la cita.

"Era el último día, había que luchar esta medalla por todos. Tiene que ser un año de inicio muy bonito y así lo hemos luchado. Sabía que tenía que salir fuerte. He arrancado yo solo, he podido ganar puntos y una vuelta", afirmó.

"Me la he jugado, tenía que morir, no he mirado atrás y por eso he gastado fuerzas, al final me faltó un poco, pero he luchado y estoy muy contento", dijo en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), recogidas por Europa Press.

Mora, que logró su octava medalla continental en pista, fue segundo con 58 puntos por detrás del danés Niklas Larsen (66), mientras que el francés Óscar Nilsson-Julien fue bronce (45).