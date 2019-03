Sebastián Mora, subcampeón en la prueba de Puntuación del Mundial de ciclismo en pista

Publicado 01/03/2019 20:05:35 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El villarrealense Sebastián Mora se ha proclamado este viernes subcampeón en la prueba de Puntuación del Campeonato del Mundo de ciclismo en pista, que se disputa en Pruszkow (Polonia), y ha inaugurado de esta manera la cosecha de medallas de la delegación española.

Mora, que partía como favorito a la lucha por el podio, confirmó así los pronósticos y acabó en el segundo lugar con 76 puntos. El oro fue para el neerlandés Jan-Willem van Schip, que consiguió 104 puntos, y la medalla de bronce fue para el irlandés Mark Downey, con 67 puntos.

Así, el flamante subcampeón analizó su duelo con Van Schip. "La carrera es muy, muy rápida y he intentado en algún momento plantarle cara en el 'sprint', pero veía que era más fuerte él", dijo Mora tras la carrera ante los micrófonos de LaLigaSports.

"Así que he intentado tener un poco de sangre fría y en algún otro momento ir yo solo a por vuelta, pero él me ha podido seguir. No hay que ponerle ningún pero a la carrera. Sinceramente, ha sido más fuerte, hay que darle la enhorabuena y vamos a disfrutar de esta plata", añadió el español.

"La verdad que muy contento por este inicio de campaña un poco diferente, con el equipo Caja Rural-Seguros RGA. Un inicio de año muy ilusionado, con todo el proyecto nuevo, con todo el grupo de trabajo muy enrolado de cara a los Juegos Olímpicos. Vemos que el trabajo está muy bien", afirmó finalmente.