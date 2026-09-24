La selección española de pista se concentra en Valencia para preparar el Mundial de Shanghái

Ciclista española compitiendo junto a un corredor ucraniano. - PRENSA RFEC

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo en pista, compuesta por 11 corredores de las categorías élite y sub-23, masculinas y femeninas, se concentrará en Valencia, del 28 de septiembre al 3 de octubre, para preparar el próximo Campeonato del Mundo de Shanghái, que se disputará del 14 al 18 de octubre.

l seleccionador nacional, Juan Peralta, y el coordinador de pista, Javier Zahonero, trabajarán en Valencia durante seis jornadas con los equipos masculinos de velocidad y fondo, así como con las pruebas individuales femeninas y masculinas, con la vista puesta en el Campeonato del Mundo de ciclismo en pista que se disputará en Shanghái del 14 al 18 de octubre.

"El programa diseñado por el cuerpo técnico contempla sesiones específicas de carácter técnico y táctico para la persecución por equipos y la velocidad por equipos, así como un trabajo individualizado para las disciplinas de fondo y las pruebas de Madison masculina y femenina", expresó este jueves la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) en nota de prensa.

Además, durante estos días se valorará la respuesta de los corredores a ritmos de competición, con el objetivo de definir la composición de los diferentes equipos de cara a la cita mundialista.

Los ciclistas que formarán parte de esta concentración son Alejandro Martínez Chorro, José Moreno, Axel Moreno, Eva Anguela, Isabella María Escalera, Beñat Garaiar, Xavier Cañellas, Francesc Bennassar, Joan Martí Bennassar, Álvaro Navas y Sebastián Mora.