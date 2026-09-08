Los tándems de Arriortua-Aristi y Sansó-Teruel logran un doblete histórico en el Mundial de Huntsville

Los ciclista españoles Imanol Arriortua, Mikel Aristi, Joan Sansó y Eloy Teruel en el podio del Campeonato del Mundo de Huntsville (Estados Unidos). - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tándems de Imanol Arriortua-Mikel Aristi y Joan Sansó-Eloy Teruel firmaron un doblete histórico, con la medalla de oro de la pareja vasca y la plata del balear y el murciano, en el Mundial de Ciclismo Paralímpico que ha disputado en Huntsville (Estados Unidos), donde la selección española ha cosechado un total de siete medallas.

Imanol Arriortua y Mikel Aristi fueron los protagonistas nacionales de la última jornada del campeonato al proclamarse campeones del mundo de tándem tras una portentosa cabalgada en solitario. Los vascos se escaparon del resto de competidores a falta de una hora y, desde entonces, mantuvieron el pulso al pelotón, en el que se encontraban Sansó y Teruel. De esta forma, los líderes de la carrera dosificaron sus fuerzas para mantener la ventaja de un minuto respecto al grupo perseguidor.

El doblete español lo completó la pareja Sansó-Teruel, que estuvo atenta durante todo el recorrido a los posibles cortes que pudieran producirse en el pelotón y no desperdició la oportunidad de colgarse la medalla de plata en la parte final de la carrera.

Además, el combinado español cerró la última jornada con otro doblete en la clase C3, aunque en este caso con una plata y un bronce, después de que Juan Alberto Jiménez se proclamara subcampeón, a cuatro segundos del ganador, y Eduardo Santas completara el podio al imponerse en velocidad punta al canadiense Alexandre Hayward.

Asimismo, Verónica Rodríguez ocupó el noveno puesto en la clase WC2, a 17 segundos de la ganadora, mientras que Damián Ramos fue séptimo en la clase C4, al llegar a meta en el grupo que peleaba por la victoria. Por último, Luis Javier Arcega y Maurice Eckhard, en la prueba C2, finalizaron sexto y décimo, respectivamente.

En este Campeonato del Mundo de Ciclismo Paralímpico en Huntsville, la selección española, dirigida por Begoña Luis Pérez, sumó siete medallas, cuatro de ellas en la última jornada, y demostró que sigue en la "élite mundial", según el comunicado de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).