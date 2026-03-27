Tissot instala en Barcelona el reloj de cuenta atrás de los 100 días para la Grand Départ del Tour 2026

De izquierda a derecha, Christian Prudhomme, director del Tour de France; Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; y David Escudé, concejal de deportes de Barcelona, posando en frente del reloj Tissot que puso en marcha la cuenta atrás para el Grand Départ - TISSOT

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca relojera Tissot presentó este jueves en Barcelona el reloj de cuenta atrás que marca los 100 días restantes para el inicio del Tour de Francia 2026, cuya salida oficial tendrá lugar el próximo 4 de julio en la capital catalana.

El reloj, instalado bajo el Arc del Triomf, mostrará desde ahora las horas, minutos y segundos que faltan para el inicio de la ronda gala, que arrancará en Barcelona y disputará sus tres primeras etapas en Catalunya antes de cruzar la frontera hacia Francia.

La primera jornada será una contrarreloj por equipos con salida y llegada en Barcelona, mientras que la segunda etapa, de 182 kilómetros, partirá de Tarragona y terminará también en la capital catalana. La tercera y última etapa en territorio español saldrá de Granollers y finalizará ya en Francia, en la localidad de Les Angles.

Tissot, cronometrador oficial del Tour de Francia desde 2016, ha reforzado con esta iniciativa su vinculación con la prueba ciclista más importante del mundo y con una ciudad donde el ciclismo cuenta con un fuerte arraigo, en una comunidad en la que más de tres millones de personas disponen de bicicleta.

La firma suiza es responsable del sistema de cronometraje de la carrera, que combina sensores en el recorrido, transpondedores instalados en las bicicletas y sistemas informáticos de respaldo, además de cámaras de alta velocidad capaces de capturar hasta 10.000 imágenes por segundo para determinar los resultados en llegadas muy ajustadas mediante el sistema de 'photo finish'.