Unzué: "Vamos a pelear desde el kilómetro cero por el podio en París"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El manager general del Movistar Team, Eusebio Unzué, afirmó que el equipo telefónico va a pelear "desde el kilómetro cero" por el podio en el Tour de Francia, que se disputa desde este sábado y hasta el 18 de julio, en la presentación de la nueva equipación que estrenará en la ronda francesa.

"Vamos a pelear desde el kilómetro cero por hacer cosas importantes y por ese podio o estar en lo más alto en París", apuntó en el acto telemático en el que se desveló que el logotipo de Telefónica Tech, el 'holding' de negocios digitales de Telefónica creado en 2019, aparecerá en el jersey de Alejandro Valverde, Enric Mas, Miguel Ángel López y el resto de ciclistas del Movistar.

Unzué admitió que las dos primeras etapas del Tour pueden ser favorables para Alejandro Valverde, aunque advirtió de cómo suelen ser los inicios de la ronda. "Este inicio tiene dos o tres etapas muy atractivas en las que el propio Alejandro puede tener su oportunidad si sigue en el tono del Dauphiné Liberé, y es candidato a conseguir una primera etapa y el maillot amarillo", indicó.

El manager del equipo tecnológico celebró que todo el equipo llega "muy bien" a ese inicio del Tour, especialmente el 'Bala' Valverde. "Era un año en teoría de despedida, pero ya habéis visto qué inicio de temporada ha hecho, lo que nos hace pensar que lejos de los 41 parece que está llegando a los 30", subrayó.

Confesó que el Tour no estaba en la planificación inicial del corredor murciando pensando en los Juegos Olímpicos de Tokyo, aplazados a este 2021 debido a la crisis sanitaria por la COVID-19. "No estaba previsto que estuviera en el Tour, pero, lejos de asustarlo, ha querido incluirlo en su calendario personal. Va a ser de la salida y luego ... ojalá tenga que defender el amarillo y el seleccionador dirá si se lo quiere llevar a la Olimpiada", declaró.

En este sentido, Unzué dijo que lo "más importante" es que Valverde le siga dando motivos para que "siga siendo la mejor baza" para luchar por la medalla en los Juegos. "La idea es que termine el Tour", concluyó sobre el reto olímpico del ex campeón del mundo.

Respecto al futuro del murciano, fue enigmático. "La conclusión a la que llega uno es que es un enamorado del ciclismo. Su idea era que este año 21 sea el último. Está aún por decidir, pero ya nos ha dejado entrever que, gracias a ese nuevo nivel, está recuperando la ilusión por continuar. No es una decisión que Alejandro ha tomado. De momento está todo en el aire", indicó.

"LA CARRERA DESPEJARÁ QUIÉN ES EL LÍDER"

El fichaje del colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López "fortalece" y "eleva" el nivel medio del equipo, y Unzué aseguró que su recuperación después de la lesión que se produjo el año pasado con su caída en el Giro es "total". "Eso es lo más tranquilizador. Aunque ha estado meses limitado para entrenar ha tenido tiempo de llegar en muy buenas condiciones. Espero que él y Enric Mas compartan esa responsabilidad durante la carrera y afrontar la fortaleza de algunos líderes", explicó.

Así confía en que ambos puedan llegar en cabeza a los Alpes, donde se verá, según él, la "verdadera fotografía" de cómo está el Movistar y sus rivales, y quién será el líder que apoye al otro. "Es un camino que nos va a despejar la propia carrera", apuntó.

Por su parte, el ciclista Carlos Verona afirmó que no se fijan en rivales como Tadej Pogacar o Primoz Roglic. "No miramos a los demás. Tenemos un equipo muy cohesionado, repetimos muchos corredores del año pasado y vamos a intentar hacer las cosas como el Dauphiné, que nos ha dejado muy buen sabor de boca. A lo nuestro y ojalá nos tengan que quitar el amarillo a nosotros y no nosotros a ellos", manifestó.