Valverde: "Cuando eres el más vigilado resulta más difícil ganar"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El corredor español del Movistar Team Alejandro Valverde, tercero en la séptima etapa de La Vuelta con meta en Villanueva de Valdegovía, ha lamentado no haber podido lograr el triunfo, y afirmó que cuando se es "el más vigilado resulta más difícil ganar".

"Al final hay que estar contentos. Hemos intentado ganar, en una etapa en la que el objetivo principal no era tampoco ése, y al final no ha podido ser. Cuando eres el más vigilado resulta muchísimo más difícil", dijo en declaraciones al servicio de prensa del equipo telefónico.

Valverde explicó que se ha movido en la primera subida a Orduña pensando en la clasificación general, pensando en que en la parte final pudiese haber algún ataque "y Enric o Marc pudiesen contar con algo de ayuda".

"Me ha dado rabia al llegar a meta, porque ese ataque de Woods no he salido a por él y al final te arrepientes porque era el bueno y no le tenía que haber dejado marchar, pero... Por lo demás hemos hecho trabajar a los rivales y creo que hemos dejado buen espectáculo. Quiero dar las gracias al equipo, porque han hecho todos un trabajo fenomenal, pero Rojas y Verona, en especial, ha sido increíble ahí delante. Esta Vuelta no te da ningún descanso y sí nos ofrece muchísimas oportunidades. Intentaremos aprovecharlas", deseó.