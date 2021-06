Valverde: "Estoy súper contento, todo ahora es especial"

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha asegurado estar "enormemente agradecido" al equipo y en concreto a Miguel Ángel López por el trabajo hecho al final de la jornada que le ha permitido esprintar para ganar en la sexta etapa del Critérium du Dauphiné.

"Estoy súper contento. Antes que nada, quiero agradecer enormemente al equipo por todos estos días. Han hecho un trabajazo desde el inicio de la semana, y en la parte final de hoy, más todavía", reconoció en declaraciones facilitadas por el equipo.

Valverde relató cómo fue ese final en el que López puso en fila al grupo y él atacó hasta superar a Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) poco antes de la línea. "Cerca de meta López me ha dicho: '¿Me pongo a tirar, para que no arranque nadie?'. Y le dije: 'Venga, vale'. Tengo que darle las gracias especialmente a él", se sinceró.

"Los INEOS han arrancado muy fuertes de cara al esprint, pero cuando he visto que Geraint Thomas se ha parado, no podía ya dudar: tenía que salir a cubrir ese hueco. He buscado regular, mantenerle ahí, y cuando he visto la pancarta de meta, ya a tope hasta meta", explicó.

Una victoria "especial", la segunda de 2021 y con 41 años. "Todo lo que consiga hacer ahora es especial, estar delante con los mejores, disputar estos triunfos, todo es bonito cuando has hecho tanto en este deporte", manifestó.

"¿La general? Bueno, tenemos a Miguel Ángel y Enric, que han demostrado estar muy bien, y hay por delante dos días de súper montaña donde cualquiera de los dos puede optar a lo más alto", comentó de cara a las dos etapas finales de este Critérium du Dauphiné.