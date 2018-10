Valverde: "Está más difícil el 'rojo' pero no debemos darnos por vencidos"

Publicado 14/09/2018 18:36:42 CET

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha señalado este viernes tras el final de la decimonovena etapa de La Vuelta, en Naturlandia (Andorra), que tiene "más difícil" el liderato al ceder 1:07 sobre el líder Simon Yates (Mitchelton-Scott), pero ha asegurado que no se da "por vencido".

"Por desgracia, el cuerpo no siempre responde igual. Está claro que ahora está más difícil aspirar a ese maillot 'rojo' de lo que lo estaba esta mañana, pero no debemos darnos por vencidos", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Valverde reconoció que en esta ocasión sus rivales "han estado mejor". "Es así. Cuando ha arrancado Yates me he quedado con Carapaz para ver si era posible que Richard cerrase ese primer grupo, pero se nos ha hecho cuesta arriba a los dos y al final, pese a la ayuda de Nairo, he terminado un poco 'apajarado'", lamentó.