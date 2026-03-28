Vingegaard da otro recital en la Volta con el doblete en Queralt

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike gana la sexta etapa de la Volta a Catalunya - VOLTA A CATALUNYA

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se adjudicó la sexta etapa de la Volta a Catalunya este sábado, una dura jornada sobre 158 kilómetros entre Berga y Queralt que hizo fácil el líder y favorito a llevarse la victoria final.

Vingegaard no encontró oposición pese a quedarse sin equipo en el descenso del temible Coll de Pradell, que lanzó Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), y la subida definitiva al Santuari de Queralt con rampas de hasta el 20% de pendiente. A dos kilómetros del final, el danés se escapó en solitario y firmó su segunda victoria seguida en las carreteras catalanas para afianzar la general.

El danés demostró estar a otro nivel y defenderá su maillot de líder este domingo en la última etapa en Barcelona, con el tradicional circuito de subidas al Castillo de Montjuïc, ahora con el francés Lenny Martinez (Bahrain Victorious), segundo a un minuto 20 segundos, y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), tercero a un minuto y medio.

Con las miradas en Vingegaard, tras su exhibición con victoria y liderato en La Molina este viernes, la Volta afrontó con altas expectativas de batalla una atractiva penúltima jornada donde hace dos años se lució Tadej Pogacar. Tras una accidentada salida, que le costó la retirada por caída a Michel Hessmann (Movistar), no tardaron los ataques, hasta que 15 corredores asentaron su escapada, entre ellos el español Marc Soler (UAE Team Emirates XRG), con dos minutos sobre el pelotón y aguantando la Coll de la Batallola.

La etapa llegó entonces a la esperada Coll de Pradell, pero no hubo movimientos por la general. El puerto especial no lo aprovechó nadie para tratar de recuperar el tiempo perdido el día anterior con motivo de piernas, visto lo visto. Soler, Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Embret Svestad-Bardseng (Ineos Grenadiers) y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) quedaron en cabeza, pero la renta bajando.

Coronado el Sant Isidre, Ciccone se quedó solo y se desfondó sin que aflojara el grupo por detrás, un pelotón cribado con la bajada que encabezó Remco Evenepoel y que aprovechó Vingegaard. El líder, sin equipo en la escapada definitiva después del trabajo del Team Visma para sujetar las distintas escapadas, dejó fuera de combate al segundo en la general, Felix Gall (Decathlon).

A 10 kilómetros de meta, enfilando la subida definitiva al Santuari de Queralt las piernas que ya flojearon en La Molina no hicieron milagros y Vingegaard, ya con otros seis ciclistas, dio el golpe definitivo sin despeinarse, a algo más de dos kilómetros de meta, para meterle diez segundos a Martinez y Lipowitz. El danés demostró su categoría donde ganó su gran rival Pogacar en 2024.