Vingegaard: "No me he sentido en apuros, quedan días difíciles"

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) confesó que pasó la etapa de este miércoles en el Tour de Francia sin "apuros", a pesar de que no pudo pelear la victoria al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), pero defendiendo su renta como líder.

"Me hubiera gustado ganar la etapa, pero la rampa final era muy empinada y se ajustaba mejor a las características de Tadej [Pogacar] que a las mías. No había gran cosa que yo pudiera hacer. Se merece la victoria", apuntó tras la decimoséptima etapa.

El danés, con una renta de más de dos minutos en el maillot amarillo, dio mérito a su rival pero apuntó que en ningún momento sufrió. "No me he sentido en apuros durante la etapa, pese a haber estado aislado en algún momento. Era una etapa difícil y sólo he perdido 4". Estaba listo para la batalla. Los UAE Team Emirates han hecho un gran trabajo con Brandon McNulty y Mikkel Bjerg", dijo.

"Mañana espero haber recuperado bien de los esfuerzos. No quiero pensar todavía en la victoria, porque quedan días difíciles con una etapa de alta montaña y la contrarreloj. Prefiero ir día a día", terminó.