Vingegaard triunfa en la primera llegada en alto y toma el mando de La Vuelta

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) se ha adjudicado este domingo al esprint la segunda etapa de La Vuelta 2025, de 159,6 kilómetros entre la localidad de Alba y la estación de esquí de Limone Piemonte, y se ha enfundado el maillot rojo de líder de la carrera española.

En la subida final a Limone Piemonte, de 9,8 kilómetros con un desnivel medio del 5,1%, el pelotón fue neutralizando sucesivamente a los tres escapados del día, el esloveno Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), el checo Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y, a falta de seis kilómetros, el belga Liam Slock (Lotto).

En el último kilómetro, Marc Soler (UAE Team Emirates XRG) lanzó un ataque al que respondió el danés, que kilómetros antes se vio envuelto en una caída masiva, a rueda de su compañero Sepp Kuss. El italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) se sumó a la lucha para tomar ventaja, pero el doble ganador del Tour de Francia apretó los dientes para imponerse sobre la misma línea de meta.

Todo en una jornada marcada por la lluvia, que provocó varias caídas, como la que acabó con la aventura del francés Guillaume Martin (Groupama-FDJ), pero sobre todo una masiva montonera en una rotonda a falta de 26 kilómetros del final con Vingegaard y otros compañeros del Visma-Lease a Bike afectados.

De esta manera, Vingegaard arrebata el maillot de líder al belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), vencedor de la primera etapa, y manda en la general provisional con cuatro segundos de ventaja sobre Ciccone y seis sobre el francés David Gaudu (Groupama-FDJ), tercero en la etapa de este domingo. Los mejores españoles en la clasificación son Juan Ayuso y Marc Soler (UAE Team Emirates XRG), ambos a 12 segundos.

La aparición del agua condicionó una jornada en la que se sucedieron los ataques en los primeros kilómetros y en la que fraguó una fuga compuesta por cuatro unidades: Glivar, Otruba, Slock y el español Sinuhé Fernández (Burgos-Burpellet BH), que fue el primero en descolgarse.

La caída múltiple a falta de 26 kilómetros cortó momentáneamente el pelotón, que con el paso de los minutos consiguió agruparse de nuevo con el objetivo de cazar a los escapados. Los tres fueron atrapados durante el ascenso final.

A 600 metros del final, Soler saltó del pelotón, pero Kuss cortó su intento, y Ciccone también se animó y casi consigue el triunfo, pero Vingegaard lo frustró sobre la misma línea de meta. A dos segundos del danés entraron otros favoritos como el portugués Joao Almeida y Ayuso, ambos del UAE Team Emirates XRG.

Los corredores afrontarán este lunes, todavía en tierras italianas, una jornada de media montaña durante la tercera etapa, de 134,6 kilómetros entre las localidades de San Maurizio Canavese y Ceres. La subida de segunda categoría de Issiglio podría agitar la fuga, y el ascenso final pondrá freno a los esprinters.