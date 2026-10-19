La Vuelta y el Tour se verán en las televisiones públicas de toda Europa hasta 2032

Archivo - El ciclista español Enric Mas, ganador de La Vuelta ciclista a España de 2026. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Millones de aficionados al ciclismo en toda Europa seguirán disfrutando por televisión de La Vuelta, el Tour de Francia y otras carreras emblemáticas hasta 2032, tras la ampliación por dos años del acuerdo de derechos audiovisuales entre la European Broadcasting Union (EBU), Amaury Sport Organisation (ASO) y Unipublic.

Poco después de que los socios anunciaran el acuerdo para el periodo 2026-2030, esta ampliación ofrece a las audiencias una "garantía a largo plazo" y asegura que los grandes acontecimientos del ciclismo europeo sigan siendo "ampliamente accesibles" a través de las televisiones públicas europeas durante los próximos años.

La extensión del acuerdo cubre el mismo catálogo de pruebas masculinas y femeninas, entre las que se incluyen La Vuelta, Tour de Francia, Paris-Roubaix Hauts-de-France, Lieja-Bastoña-Lieja, Flecha Valona, Paris-Niza, Clásica de San Sebastián, Paris-Tours y Volta a Catalunya.

Asimismo, en el calendario femenino abarca La Vuelta y Tour de Francia, Paris-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y Flecha Valona.

Gracias a una sublicencia concedida por la EBU, Eurosport continuará retransmitiendo La Vuelta, el Tour de Francia y las demás carreras incluidas en el acuerdo en toda Europa, excepto Francia -salvo para La Vuelta, La Vuelta Femenina, Volta a Catalunya y Clásica San Sebastián-, mientras que TNT Sports lo hará en Reino Unido e Irlanda.