Where is the limit? donará 5 euros por kilómetro que recorra el WITL Team en la Titan Series de Arabia Saudí

Publicado 13/01/2020 18:17:12 CET

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de contenidos inspiradores 'Where is the limit?' (WITL), fundada por el bróker y deportista extremo Josef Ajram y liderada por el ex CEO de Gaes Antonio Gassó, donará 5 euros por cada kilómetro que recorra el WITL Team en la primera edición de la Titan Series de Arabia Saudí, la nueva carrera de bicicleta de montaña que tendrá lugar del 29 de enero al 1 de febrero.

El WITL Team estará representado por las parejas Antonio Gassó y su mujer, Eva Tomás, en dúo mixto; Jaime Alguersuari, expiloto de Fórmula 1 y actual DJ y productor musical, y Roberto Merhi, piloto de automovilismo; y Javi Sancho, humorista, y el modelo River Viiperi.

"La donación será destinada a financiar los proyectos que ganen las WITL Becas by DKV, nuestro programa de becas, con el que queremos ayudar a deportistas amateurs a conseguir sus sueños", explica Antonio Gassó, CEO de WITL.